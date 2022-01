Kralji sveta na odru Mladinskega gledališča

Enaindvajsetega in 22. januarja bo v Slovenskem mladinskem gledališču premiera predstave Svoje usode krojači, ki jo je v okviru programa Mlado Mladinsko skupaj z uveljavljenimi mentorji ustvarilo dvajset mladih. “Z različnimi skupinami delam že dvajset let, pa se mi je prvič zgodilo, da se je izbrana skupina usedla skupaj, kot bi bili narejeni drug za drugega,” pove režiserka in vodja programa Ana Duša.