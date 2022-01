Plesne korake urili že pri mojstru Jenku

Društvo Vrtnica, ki v prostorih četrtne skupnosti Posavje deluje že dobrih deset let, medse vabi nove plesalce. Kot so nam povedali, bodo veseli predvsem moške družbe, ob tem pa še dodali, da je ples odlična telesna vadba, ki zaradi pestre koreografije in veliko smeha ter srčnosti članov krepi tudi duha.