Biden Trumpa v svojem govoru v kongresu ni omenjal z imenom, ampak je govoril o bivšem predsedniku. Poudaril je, da je 6. januarja lani šlo za napad na demokracijo.

»Prvič v naši zgodovini predsednik ni le izgubil volitev, ampak je skušal preprečiti miren prenos oblasti, ko je nasilna drhal vdrla v kongres. Vendar jim ni uspelo,« je dejal.

Vendar pa Američani tudi leto dni po napadu na kongres ostajajo globoko razdeljeni glede izida predsedniških volitev in drugih vprašanj. Trump ostaja nesporni vodja republikanske stranke in namiguje na ponovno kandidaturo leta 2024, njegovi privrženci prevzemajo lokalne volilne odbore po državi, republikanci pa v državah, kjer imajo večino, spreminjajo volilno zakonodajo, da onemogočijo visoko volilno udeležbo, pri kateri potem zmagujejo demokratski kandidati.

Biden je dejal, da se morajo Američani v tem trenutku vprašati, kakšna država želijo biti. »Ali bomo država, ki sprejme politično nasilje kot normalno? Država, v kateri lahko strankarski volilni uradniki spreminjajo voljo ljudi? Država, kjer se ne živi pod lučjo resnice ampak v sencah laži? Tega si ne smemo dovoliti. Pot naprej je priznati resnico in z njo živeti,« je med drugim dejal Biden.

V govoru je poudarjal razliko med dejstvi o volitvah in napadu na kongres ter lažnimi zgodbami Trumpa in njegovih privržencev o volitvah in potem tudi o samem napadu na kongres. »Vi in jaz, ves svet je videl s svojimi očmi,« je dejal Biden, medtem ko številni republikanski kongresniki še vedno ne priznavajo niti njegove zmage na volitvah.

Biden je pozval Američane, naj zaprejo oči in se spomnijo, kaj se je dogajalo pred letom dni. Opisal je grozljive podobe nasilja, napad množice na policiste, grožnje predsednici predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi in Trumpovemu podpredsedniku Miku Penceu. Trump je vse to opazoval v neposrednem prenosu na televiziji, potem ko je prej na svojem zborovanju sam naščuval množico privržencev, naj gredo nad kongres.

»To je božja resnica o 6. januarju. Skušali so spodnesti ustavo. Povsem jasni moramo biti glede tega, kaj je res in kaj je laž. Res je, da je bivši predsednik ZDA razpredel mrežo laži o volitvah 2020. Borimo se za samo dušo Amerike. Nisem si želel tega boja, ki so ga prinesli v kongres pred letom dni. Vendar pa se pred njim ne bom umaknil. Stal bom pri tej razpoki in branil to državo. Nikomur ne bom dovolil, da zarine nož v vrat tej demokraciji,« je dejal.

Podpredsednica ZDA Kamala Harris je medtem v svojem govoru primerjala napad na kongres z napadom Japonske na Pearl Harbor leta 1941.

Demokrati so v spomin in opomin pripravili številne dogodke. Pelosijeva je med drugim pripravila minuto molka v spomin na žrtve napada na kongres ter posebno zasedanje kongresa, na katerem poslanci opisujejo svoja doživetja na tragičen dan.

Na kongresnih slovesnostih skorajda ni bilo nobenega republikanca, saj večina skuša kar pozabiti, da se je napad zgodil, precejšen del pa ostaja na strani Trumpa in njegovih podpornikov.

Drugačna je hči nekdanjega podpredsednika ZDA Dicka Cheneyja Liz Cheney iz Wyominga, ki sodeluje v kongresnem odboru, ki preiskuje napad, in ostaja odločna kritičarka nekdanjega predsednika. »Grožnja demokraciji se nadaljuje, saj Trump ponavlja iste stvari, ki so 6. januarja sprožile nasilje. Na žalost še vedno preveč ljudi v moji stranki sprejema bivšega predsednika, obrača glavo ali zmanjšuje nevarnost. Tako umirajo demokracije in tega enostavno ne moremo dovoliti,« je povedala Cheneyjeva.

Vodje senatne večine Mitcha McConnella, ki je nasilje obsodil takoj lani in kritiziral Trumpa, medtem ni bilo v kongres.

Trump je najprej napovedal novinarsko konferenco ob obletnici, a jo je kasneje odpovedal. V takojšnjem odzivu na Bidnove obtožbe pa je sporočil, da gre za politični teater. »Ta politični teater je namenjen zgolj odvračanju od dejstva, da je Biden popolnoma neuspešen,« je poudaril. "Moje ime je uporabil, da bi še bolj razdelil Ameriko," je dejal. Ponovil je tudi, da so bile volitve ukradene.