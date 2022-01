Do zdaj so javni uslužbenci gorivo točili na bencinskih servisih Petrola in OMV. Oba sta se za isti posel potegovala tudi na tokratnem razpisu, in sicer v skupnem nastopu, a je bila njuna skupna ponudba za nekaj več kot pol milijona evrov dražja od madžarske, navaja portal. Da je bila ponudba Mola cenejša, so danes navedli tudi na ministrstvu za javno upravo, kjer pa zneskov niso razkrili.

Mol je bil sicer izbran kot prvouvrščeni dobavitelj za gorivo, javni uslužbenci pa bodo izjemoma, glede na oddaljenost od črpalk glede na sedež naročnika ali glede na opravljanje službene poti, lahko gorivo še vedno točili pri Petrolu in OMV. Tako določa okvirni sporazum, ki ga je po izpeljavi odprtega postopka sklenilo ministrstvo.

Javni uslužbenci bodo torej na Molovih bencinskih črpalkah točili gorivo le, če bodo te manj kot pet kilometrov oddaljene od sedeža ali je ta črpalka na službeni poti uslužbenca. Če pa ta pogoj ne bo izpolnjen in v nujnih primerih pa tudi na Petrolu in OMV. »S tem smo dejansko razširili nabor bencinskih črpalk, naročilo pa je tudi bolj gospodarno,« so zapisali na ministrstvu za javno upravo.

Minister Boštjan Koritnik je ob tem izpostavil, da država pri javnem naročanju ne sme izključiti posamezne družbe, ki je v lasti druge države, eno družbo pa preferirati samo zato, ker je v (so) lasti Republike Slovenije. »Osnovno načelo je gospodarnost, pa tudi enakopravna obravnava ponudnikov,« je poudaril.

Ministrstvo za javno upravo v postopkih izvedbe javnega naročila torej ne sme in ne more dajati prednosti domačim ponudnikom, ker bi bilo to v nasprotju s pogodbo o delovanju EU, delovanjem notranjega trga EU in evropskimi direktivami. »To je nedopustno vsaj od leta 2004, ko smo postali članica EU, iz slovenske zakonodaje pa se je preferiranje domačih ponudnikov na javnem naročanju umaknilo že pred tem. Tako pogojevanje bi bilo torej negospodarno, poleg tega pa tudi nezakonito,« poudarja minister.

Na ministrstvu sicer tudi menijo, da naročniki ne bodo imeli težave identificirati oddaljenosti voznega parka od najbližje črpalke Mola, prav tako na službeni poti ni bi smela biti težava identificirati črpalk.

Mol je v Sloveniji s 53 bencinskimi servisi tretji največji maloprodajni ponudnik, že v letošnjem letu pa naj bi se število bencinskih servisov v njegovi lasti povečalo. Moj je namreč junija lani podpisal pogodbo o nakupu 92,25-odstotnega deleža v družbi OMV Slovenija, transakcijska pa naj bi bila zaključena letos. S tem bo Mol pridobil še 120 bencinskih servisov po državi.