V Avstriji FFP2 maske na prostem in petdnevna karantena

V Avstriji so danes zaradi širjenja koronavirusne različice omikron sprejeli nove ukrepe za zajezitev okužb z novim koronavirusom. Kot so sporočili po srečanju avstrijske vlade, predstavnikov zveznih dežel in krizne skupine za usklajevanje ukrepov (Gecko), bodo zaščitne maske FFP2 na prostem obvezne, če ni dvometrske osebne razdalje.