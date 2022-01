Priporočila za obravnavo zdravstvenih delavcev s sumom na okužbo ali po izpostavitvi okužbi z novim koronavirusom, objavljena na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), predvidevajo tri faze organizacije dela glede na razpoložljivost zdravstvenih delavcev.

Tretja faza organizacije dela tako nastopi, ko je število razpoložljivih zdravstvenih delavcev zmanjšano, zmožnost zagotavljanja zdravstvene oskrbe pa ogrožena.

Priporočila v tej fazi predvidevajo, da po tveganem stiku z osebo, okuženo s koronavirusom, zdravstveni delavec nosi običajno zaščitno delovno opremo (najmanj zaščitno masko) glede na delovno mesto in skrbno spremlja svoje zdravstveno stanje naslednjih 14 dni. Karantena za delavca v tej fazi torej ni predvidena.

Če zdravstveni delavec v 14 dneh po tveganem stiku zboli s simptomi covida-19, navodila poudarjajo, da mora ta nemudoma prenehati z opravljanjem dela, ki je tvegano za prenos na bolnike in sodelavce. Ob tem naj skladno s protokolom zdravstvene ustanove delavec opravi test na koronavirus.

Če je do visoko tveganega stika prišlo že pred več dnevi, NIJZ zaradi ugotavljanja morebitne okužbe svetuje takojšnje testiranje.

Večina bolnišnic že razglasila tretjo fazo, ki je predvidena, ko je zdravstvenih delavcev premalo

Na ministrstvu za zdravje so pojasnili, da zdravstveni zavodi delujejo v skladu z priporočili NIJZ, po katerih lahko v vsakem javnem zdravstvenem zavodu služba za preprečevanje bolnišničnih okužb izdela protokol, ki je prilagojen lokalnim epidemiološkim razmeram. Je pa večina bolnišnic res razglasila tretjo fazo, ki je predvidena, ko je zdravstvenih delavcev premalo, so navedli.

Direktorica Splošne bolnišnice (SB) Ptuj Anica Užmah je potrdila, da so tretjo fazo razglasili v sredo.

Iz SB Celje so za STA sporočili, da bodo tretjo fazo razglasili danes. »Vendar pa bomo odločitve glede vključenosti zaposlenih, ki so imeli visoko tvegan stik, v delovni proces sprejemali individualno, glede na izpostavljenost ter glede na specifičnost delovnega procesa,« so poudarili.

Ob tem so pojasnili, da lahko takšni zaposleni delo opravljajo pod določenimi pogoji, kot so redno testiranje, zaščita s posebno osebno varovalno opremo in samozaščitno obnašanje med odmori za malico in v garderobi.

Strokovna direktorica šempetrske bolnišnice Dunja Savnik Winkler je v sredini izjavi za medije povedala, da naj bi direktor bolnišnice Dimitrij Klančič tretjo fazo razglasil v kratkem.

Navodila NIJZ sicer določajo še prvo in drugo fazo. V prvi fazi, ko je na voljo dovolj zdravstvenih delavcev, se delavca po tveganem stiku za obdobje 10 dni odstrani iz delovnih procesov, pri katerih bi se lahko bolezen prenesla na bolnike ali sodelavce.

V drugi fazi, ko je število razpoložljivih zdravstvenih delavcev omejeno, pa se delavca po tveganem stiku iz delovnih procesov, pri katerih bi se lahko bolezen prenesla na bolnike ali sodelavce, umakne za sedem dni.

Ob tem priporočila navajajo, da za zdravstvene delavce, cepljene s poživitvenim odmerkom cepiva, »odstranitev iz delovnega procesa ni potrebna«. Priporočajo pa, da se testirajo takoj po tistem, ko prejmejo informacijo, da so bili v tveganem stiku, še enkrat pa čez dva dni.