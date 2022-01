»Platinasti jubilejni kovanci njenega veličanstva, ki so jih oblikovali cenjeni umetniki, so trajna umetniška dela, ki jih bodo zbirali, negovali in prenašali naslednjim generacijam,« je dejala Clare Maclennan, direktorica oddelka kraljeve kovnice v Llantrisantu.

Gre sicer za prvi zbirateljski britanski kovanec, ki ga je oblikoval umetnik John Bergadhl. Motiv bo prikazan na kovancih za 50 penijev in pet funtov.