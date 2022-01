Skupina je presegla zastavljene cilje poslovanja in kljub omejitvam zaradi pandemije zagotavljala zanesljivo oskrbo z električno energijo, je danes na novinarski konferenci v Ljubljani dejal generalni direktor Gen energije Martin Novšak.

Lansko leto je med drugim zaznamovala velika volatilnost trga, je dejal Novšak in ocenil, da se bodo zaostrene tržne razmere nadaljevale tudi letos. Pričakuje, da se bodo cene električne energije umirile, saj da tako visoke, kot so trenutno, niso vzdržne, da pa ne bodo več tako nizke, kot so bile pred podražitvijo.

Družba Gen energije je imela po ocenah 26 milijonov evrov čistega dobička, potem ko je po podatkih s spletne strani skupine Gen ta predlani znašal 45,7 milijona evrov. Prihodki so bili lani na ravni 230 milijonov evrov, predlani pa pri 231,4 milijona evrov.