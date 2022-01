V primerjavi z oktobrom so se v območju z evrom najbolj zvišale cene v energetskem sektorju, za 3,5 odstotka. Cene dobrin za vmesno porabo so šle navzgor za 1,5 odstotka, netrajnih potrošnih dobrin za 0,6 odstotka, trajnih potrošnih dobrin za 0,5 odstotka in investicijskega blaga za 0,4 odstotka. Cene industrijskih izdelkov brez upoštevanja energije so porasle za 0,9 odstotka.

V EU so medtem cene v energetskem sektorju napredovale za 4,5 odstotka, cene dobrin za vmesno porabo za 1,5 odstotka, trajnih in netrajnih dobrin za 0,6 odstotka ter investicijskega blaga za 0,4 odstotka. Cene industrijskih izdelkov brez upoštevanja energije so se okrepile za en odstotek.

Med državami članicami, za katere je evropski statistični urad imel podatke, so najkrepkejšo rast cen industrijskih proizvodov na mesečni ravni zabeležili na Danskem (+10,3 odstotka), v Bolgariji (+8,5 odstotka) in Romuniji (+7,3 odstotka). V Sloveniji je bila rast cen 0,8-odstotna. Cene so sicer upadle le na Irskem (-2,5 odstotka).