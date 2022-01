Po tem, ko so pristojni v torek prvič po novembru zabeležili več kot 4000 dnevnih okužb, je bilo njihovo število včeraj nekoliko nižje. Ob 10.083 testih PCR in 90.327 hitrih antigenskih testih, ki jih nato potrjujejo z zanesljivejšim testiranjem PCR, so zabeležili 3829 novih okužb z novim koronavirusom.

V primerjavi z minulo sredo, ko je bil delež pozitivnih testov 33,4-odstoten, so potrdili 2125 okužb več. Minulo sredo so sicer opravili 4976 PCR-testov manj.

Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 25.752 aktivnih okužb, sedemdnevno povprečje znaša 2361, 14-dnevno povprečje na 100.000 prebivalcev pa 1213. Število aktivnih primerov se je v primerjavi z dnevom prej povišalo za 2711. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov je višje za 303, 14-dnevno povprečje na 100.000 prebivalcev pa za 127.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.251.985 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.193.012.