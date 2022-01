Google bo moral plačati 150 milijonov kazni, Facebook pa 60 milijonov. Odločitev CNIL se nanaša na spletne strani facebook.com, google.fr in youtube.com.

Podjetji imata ob tem tri mesece časa, da spremenita sporne prakse. Po izteku tega roka jima bo Francija lahko v primeru nadaljevanja kršitev vsak dan naložila novih 100.000 evrov kazni. Google je za AFP že napovedal, da bo ugotovljene nepravilnosti odpravil.

Piškotki so male datoteke, ki jih spletna mesta shranijo v naprave, s katerimi uporabniki dostopajo do interneta. Omogočajo prepoznavanje posamičnih naprav, ki so jih uporabniki uporabili za dostopanje do spletnih strani v preteklosti, s tem pa tudi prilagajanje obiska spletnega mesta vsakemu posamezniku.

Evropska zakonodaja od spletnih strani zahteva, da od vsakega obiskovalca pridobijo izrecno privolitev za uporabo piškotkov. S tem ščiti zasebnost posameznika.