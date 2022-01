Srbski teniški igralec, ki je v preteklosti javno podvomil o cepljenju, je pred tem osem ur preživel na mednarodnem letališču v Melbournu, kjer ga je sprva zaradi napačno izpolnjenega obrazca za vizo, nato pa zaradi preverjanja utemeljenosti posebne izjeme zadržala avstralska mejna policija. Na koncu postopka so mu zaradi neveljavne izjeme preklicali vizo in mu naročili, da zapusti državo.

A Novak Đoković še ni izgubil upanja, da bo po sodni poti lahko preprečil izgon iz države in tako nastopil na prvem turnirju za veliki slam letos, odprtem prvenstvu Avstralije, na katerem bi lovil rekordno 21. zmago na turnirjih velike četverice. Turnir se bo začel 17. januarja.

Kot je poročal melbournski časnik The Age, so se Đokovićevi odvetniki pritožili na odločitev mejnih organov, da Đokoviću prekličejo vizo in ga izženejo iz države. Zaslišanje v postopku se je začelo ob 16. uri po lokalnem času (6. uri po slovenskem času), a ga je sodnik prekinil in prestavil na 18. uro (8. uro po slovenskem času), ker Đokovićevim zagovornikom sodišču še ni uspelo predložiti vseh dokumentov.

Ob nadaljevanju sodnega postopka avstralske oblasti niso zahtevale takojšnjega izgona Đokovića. Državni pravobranilec v primeru Christopher Tran je sporočil, da bo Đoković lahko ostal v državi do zaslišanja primera na sodišču, je poročala AFP. Ta je dodala, da bo to šele v ponedeljek, medtem ko nemška tiskovna agencija dpa poroča, da bi lahko bilo že v petek.

Scott Morrison: »Pravila veljajo za vse enako!« Đoković je pred tem razburil avstralsko javnost, ko je v torek na družbenih omrežjih po tednih ugibanja o njegovih načrtih za prihod v deželo tam spodaj napovedal, da je za pot pridobil posebno izjemo za pogoj obveznega cepljenja. To je v državi z več kot 90-odstotno precepljenostjo in izjemno strogimi omejitvami od začetka pandemije, ki se trenutno bori z največjim številom okužb z novim koronavirusom, sprožilo precej jeze. Kot izpostavlja AFP, Avstralci že večji del zadnjih dveh let ne morejo potovati ali sprejeti družinskih članov iz tujine zaradi strogih omejitev. Odločitev za zavrnitev srbskega zvezdnika na meji so avstralski organi sprejeli po javno izraženih dvomih najvišjih avstralskih političnih predstavnikov glede Đokovićevih razlogov za posebno zdravstveno izjemo. Avstralski premier Scott Morrison je na twitterju opozoril, da zakoni veljajo za vse enako, in v primeru Đoković dejal: »Če dokazi ne bodo zadostni, ga bomo s prvim letalom poslali nazaj proti Evropi.« Glede zavrnitve Đokovića na meji pa je dejal, da teniški igralec ni predstavil ustreznih dokazov, ki bi mu omogočila izjemo. »Pravila so pravila in ne obstajajo posebni primeri,« je povedal. Že pred tem se je oglasil znani avstralski zdravnik Stephen Parnis, nekdanji podpredsednik zdravniške zbornice v državi, ki je ocenil, da bi bil Đokovićev primer izjemno slabo sporočilo vsem, ki se trudijo omejiti širjenje novega koronavirusa.