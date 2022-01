Kot je povedal paroh Srbske pravoslavne cerkve v Ljubljani Borislav Livopoljac, bodo pravoslavni verniki božič praznovali z enako vnemo kot v preteklih letih, a ob spoštljivem upoštevanju vseh ukrepov, ki veljajo za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom. Med drugim bodo v cerkvah preverjali izpolnjevanje pogoja preboleli, cepljen ali testiran (PCT).

V običajnih razmerah v pravoslavnih cerkvah dan pred božičem posvetijo in razdelijo badnjake oziroma slamo in hrastove veje. Te verniki odnesejo domov, jih zažgejo ter v družinskem krogu in molitvi pričakajo božič. Po besedah Livopoljca se na posvetitvi običajno zbere veliko ljudi, zato so se letos iz znanih preventivnih razlogov odločili, da posvetitev ne bo potekala v navzočnosti vernikov, ampak bodo lahko ti posvečeni badnjak čez dan prevzeli v cerkvi.