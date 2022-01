V večjem delu države je do jutra zapadlo od pet do 15 centimetrov snega. Največ ga je v visokogorju, ponekod lahko tudi do 50 centimetrov. Na Notranjskem in v višje ležečih predelih Gorenjske, Koroške in Dolenjske je zapadlo od 15 do 30 centimetrov.

Manjša količina snega je zapadla tudi v Podravju, Prlekiji, v Halozah, Posavju ter v nekaterih nižjih predelih Ljubljanske kotline in osrednje Savinjske regije. Snega pa ni pričakovati v nižjih delih Primorske in v Prekmurju.

Z Agencije za okolje RS (Arso) opozarjajo tudi na možnost močnejših sunkov burje na Primorskem. Ti bodo ponoči lahko dosegali hitrost med 100 in 120 kilometri na uro. Burja bo na prehodu z Notranjsko in v višje ležečih krajih Primorske gradila snežne zamete, slabeti pa bo začela proti jutru.

Sneženje je ponehalo proti jutru. Sprva bo oblačno. Jutranje temperature bodo od -3 do 1, na Primorskem od 2 do 5 stopinj Celzija. Sredi dneva se bo od severa delno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Goriškem in ob morju 9 stopinj Celzija.