Pri Dallasu, ki je peti v zahodni konferenci, je manjkal Kristaps Porzingis, a je teksaška ekipa prvič v sezoni nanizala štiri zmage. Pri gostih Stephen Curry ni imel svojega večera, ob skromnem metu iz igre 5-24 je zbral 14 točk, čemur je dodal še devet skokov in pet podaj.

Dončić, ki je igral agresivno in zadel 10 od 12 prostih metov, je ob koncu vzbudil nekaj skrbi, ko je dve minuti pred koncem odšepal z igrišča in se ni vrnil, a dejal, da to ni imelo povezave z načetim gležnjem.

Denver Nuggets so brez poškodovanega Vlatka Čančarja izgubili proti Utah Jazz s 109:115, čeprav je blestel Nikola Jokić s 26 točkami, 21 skoki in 11 podajami. Pri Utahu je izstopal Bojan Bogdanović s 36 točkami in 13 skoki.