Osumljenega iščejo s tiralico

Letošnje leto se je za celjske policiste in kriminaliste začelo zelo burno. Že na prvi dan novega leta, sredi dopoldneva, so ob pešpoti med železnico in Plavo laguno obravnavali poskus uboja, v katerega sta se zapletla moška, medtem ko naj bi se z otroki igrala na bližnjem otroškem igrišču. Poskusa uboja je osumljen 35-letnik iz Celja, sicer državljan Kosova, ki naj bi se sprl s tri leta starejšim moškim, doma z območja Šempetra v Savinjski dolini. Ta naj bi med prepirom v naročju držal otroka. Kljub temu da naj bi utrpel hude poškodbe, naj ne bi bil v smrtni nevarnosti. 35-letni osumljenec, ki naj bi bil oče treh otrok in naj bi z družino živel v Celju, je vse od dogodka pogrešan, policija pa ga išče tudi prek Interpola.