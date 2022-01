Zanimanje za barvo kot valovanje

V galeriji Equrna so konec minulega leta na ogled postavili razstavo slikarja Gustava Gnamuša z naslovom Lambda, ki prinaša nekaj avtorjevih del iz 70. let in večino onih najnovejših, od 2018 do 2021, v katerih se ponovno posveča podobnim raziskavam barve kot pred štiridesetimi leti. Dela bodo na ogled do 20. januarja.