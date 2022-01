Slovencem manjka dobrega…

Ste tudi vi opazili, da smo Slovenci vse bolj nezadovoljni, nergavi, malodušni, mestoma celo obupani? Zakaj, za božjo voljo? Odgovor ponuja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Seveda, vsi ste pomislili na že dve leti trajajočo epidemijo. Nak! Razlog je očitno čisto drugje. »Spolno nezadovoljstvo ne vpliva samo na posameznika, ampak tudi na družbo in predstavlja vse večji javnozdravstveni problem,« opozarja NIJZ. Skupaj z Zdravstveno fakulteto so že pripravili anketni vprašalnik o spolnem zadovoljstvu populacije. »Cilj anketnega vprašalnika je ugotoviti spolno zadovoljstvo pri ženskah in moških v splošni populaciji ter pri parih,« so nas obvestili.