Sporazum obsega menjave in prodaje nekaterih zemljišč ter dodelitev stavbne pravice. Gre za sto arov zemljišč v skupni vrednosti približno 400.000 evrov. S tem je omogočen nadaljnji razvoj javne infrastrukture in gospodarske dejavnosti, pravijo na mestni občini. Občina je tako pridobila lastništvo nad potmi ob Težki vodi, kjer načrtuje ureditev večnamenske poti do Belokranjske ceste, v šmihelskem okolišu pa je predmet pogodbe zemljišče, ki bo vključeno v novo večnamensko pot ob Težki vodi med načrtovano brvjo Loka–Kandija in Šmihelsko cesto. Na pridobljenih zemljiščih pod Revozovim železniškim viaduktom občina načrtuje tudi ureditev večnamenskih površin v okviru nove šmihelske obvoznice ter parkirišča pri Osnovni šoli Šmihel. Revoz pa bo lahko odslej celovito upravljal zemljišča v sklopu tovarniškega kompleksa in železniški viadukt v Šmihelu.