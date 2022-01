Zaposleni so na dopustu od silvestrovega do vključno petka, proizvodnja bo ponovno stekla v ponedeljek. Vzrok za prestavitev kolektivnega dopusta je po Rebčevih besedah »drastična podražitev električne energije s 70 evrov za megavatno uro na 400 evrov v decembru, ki je vse zelo presenetila«. Kot je dodal Rebec, se je cena megavatne ure nato znižala in je zdaj dvainpolkrat večja kot pred podražitvijo. Rebec je tudi ocenil, da je v podobnem položaju večina živilskih podjetij in da bodo prisiljena v dvig cen, da bodo lahko preživela. Višje cene naj bi v Delamarisu oziroma Pivki uveljavili do 1. marca za vse svoje izdelke.