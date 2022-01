Decembra so našteli 65.969 registriranih brezposelnih, kar je 0,9 odstotka več kot novembra in 24,4 odstotka manj kot decembra 2020. Decembra se je v evidenco brezposelnih pri zavodu na novo prijavilo 5956 oseb oziroma 19,2 odstotka več kot novembra in 23 odstotkov manj kot decembra 2020. Med novoprijavljenimi je bilo 425 iskalcev prve zaposlitve, 3197 brezposelnih zaradi izteka zaposlitve za določen čas, 85 brezposelnih zaradi stečajev in 1171 presežnih delavcev. V primerjavi s predhodnim mesecem se je za 51,9 odstotka povečalo število prijavljenih presežnih delavcev, za 34,9 odstotka več je bilo stečajnikov in za 34,3 odstotka več brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas.