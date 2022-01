Španska civilna garda je v začetku decembra z aretacijo 45-letnega portugalskega osumljenca v Valencii sklenila preiskavo, ki jo je začela avgusta lani. Moški je osumljen sedmih kaznivih dejanj goljufije in pranja denarja, po navedbah policije pa gre za enega največjih kriptogoljufov v Evropi.

Petinštiridesetletnik je na spletu ustvaril navidezno platform za vlaganje v kriptovalute, jo promoviral v medijih in na različnih forumih, pa tudi na športnih in celo dobrodelnih prireditvah. Vlagateljem je obljubljal najmanj 2,5-odstotni donos na teden. Z višjimi vložki je bil ta kakopak višji. Vse skupaj je bila prevara, temelječa na tako imenovani ponzijevi shemi. Metodi, na osnovi katere se donos izplačuje s sredstvi novih vlagateljev. Ker so (prvotni) vlagatelji prejemali izplačane lepe vsote denarja, je to privabilo nove vlagatelje z višjimi zneski…