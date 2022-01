Predsednik Pahor, če ste prebrali kakšen časopisni članek, bi vedeli, da g. Rode ni nikoli delal v korist nas Slovencev, ampak predvsem v korist Cerkve in seveda tudi v svojo. Verjetno se spomnite, kako je kraljevsko opremljal dvorec za lastno uporabo na račun družbenega denarja. Opisujete mu zasluge za priznanje Slovenije. Gotovo poznate delovanje Vatikana skozi stoletja vse do prihoda papeža Frančiška. Tako veste, kakšen je bil njihov moto: ne poglabljanje vere, ampak kopičenje bogastva na najbolj brutalen način. Tako menda ne verjamete, da so nas priznali zaradi ljubezni do nas Slovencev, ampak predvsem zato, ker so bili dobro obveščeni, kakšna bo vlada v novi državi in da jim ne bo treba vrniti nagrabljenega bogastva, kar je Peterletova vlada tudi uzakonila. Gotovo tudi veste, kako so cerkveni predstavniki vložili nešteto tožb proti državi Sloveniji, torej proti nam Slovencem, in izsilili še tisto, kar nikoli ni bilo njihovo. Da ne omenjam kriminalnega poslovanja mariborske nadškofije na račun državljanov Slovenije. To so pa tudi vse »zasluge« predstavnikov slovenske Cerkve, razen blagoslovov in podarjenih maš. Ni pa pošteno, da zraven mešate predstavnike drugih verstev, ki so bili vseskozi korektni do naše države in se nikoli niso vtikali v naše notranje zadeve.

In ne nazadnje: g. Rode je nas, skoraj polovico državljanov, med drugimi tudi vas, g. predsednik, kot bivšega komunista, primerjal z dresiranimi nemškimi ovčarji. Takšno moralno gesto pa je vsekakor treba nagraditi, saj veliko prispeva k slogi slovenskega naroda, kar vi stalno ponavljate. Dragi nam predsednik, s tem dejanjem ste tudi popolnoma razvrednotili smisel tega priznanja.

Franc Cerar, Velenje