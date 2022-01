Danes je na družbenih omrežjih veliko govora o raznih skupnostih in povezanosti. V tem kontekstu je treba reči, da je bil Nedeljski ravno na tem področju vedno zelo uspešen. Znal je vpletati svoje bralce, jih spraševati… Ljudje so pošiljali predloge, šale, vprašanja, kritike… To je bila interakcija ali kot pravijo na internetu – angažiranost. Tega takrat ni bilo veliko, ker se uredniki niso hoteli ukvarjati s publiko. Večinoma so bili uredniki navajeni – in so želeli –, da so oni tisti, ki povedo in določijo, kaj mora občinstvo dobiti. To je bilo vedno prav v nasprotju z logiko urednikov Nedeljskega dnevnika in zato je tudi bil tako uspešen. Nedeljski dnevnik