V okviru velikega okoljskega projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju ljubljanske mestne občine ter občin Vodice in Medvode je s podporo evropskih kohezijskih sredstev načrtovana tudi gradnja fekalne kanalizacije na kar 39 območjih v prestolnici, ki omrežja za odvod komunalnih odpadnih voda še nimajo. Župan Zoran Janković je v torek povedal, da je občina zdaj izbrala še izvajalca za gradnjo kanalizacije za zadnji sklop neopremljenih območij.

Posel je dobila družba Prenova-Gradbenik v partnerstvu z družbami Komunalne gradnje, Hidrotehnik in PZG. Kot razkriva portal javnih naročil, je posel brez davka na dodano vrednost vreden 20,9 milijona evrov. Občina je javno naročilo za ta sklop območij objavila že lanskega maja, a dobila je le ponudbo Prenove-Gradbenik in partnerjev, ki pa je bila previsoka. Zato je občina ponudnika povabila na pogajanja, kjer je znižal ceno.

Omeniti je treba, da so na magistratu gradnjo kanalizacije z evropskimi sredstvi razdelili na tri sklope, pri čemer so izvajalca za prva dva sklopa našli že v letih 2018 in 2020. Pogodbo za prvi sklop, vredno 9,4 milijona evrov brez davka, je občina sklenila z družbo Komunalne gradnje in njenimi partnerji. To so Prenova-Gradbenik, Hidrotehnik in KPL. Drugi sklop, ki je pogodbeno vreden 14,9 milijona evrov, je prav tako dobila četverica partnerjev, in sicer Hidrotehnik s partnerji Komunalne gradnje, Prenova-Gradbenik in PZG. Približno 88 kilometrov novega kanalizacijskega omrežja v Ljubljani bo torej skoraj v celoti zgradila četverica Prenova-Gradbenik, Komunalne gradnje, Hidrotehnik in PZG.

Župan je na novinarski konferenci v torek omenil tudi, da je občina po treh mesecih prepiranja vendarle prejela pozitivno mnenje službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko glede sofinanciranja gradnje kolesarske steze ob Ižanski cesti in skozi Črno vas. Janković je dejal, da bo občina dobila 14,5 milijona evrov iz evropskega sklada za regionalni razvoj in državnega proračuna. Celoten projekt prenove komunalne in prometne infrastrukture na cesti skozi Črno vas in ob Ižanski cesti pa je ocenjen na 45 milijonov evrov. Občina je prenovo črnovaške ceste zaupala družbi CGP s partnerico družbo Prenova-Gradbenik, posel pa je vreden 29,7 milijona evrov brez davka. Izvajalca sta gradbena dela začela junija lani.