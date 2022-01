Da ne bo ponovne zadrege opozicije pri predvolilnih soočenjih, jim naštejem napake aktualne vlade v covid krizi:

1. Namesto da bi zaščitno opremo kupovala država sama ali njena podjetja, je nabavo opreme prepustila komercialnim podjetjem, pri katerih je do 50-krat preplačevala vrednost nakupov. Pri tem pa ni upoštevala vseh ponudnikov, ampak le nekatere. V Evropi je bilo več zglednih držav, ki so same kupovale zaščitno opremo po normalnih cenah.

2. Zaščitne ukrepe je menjala, kot bi šlo za spodnje perilo: vsak dan si moral v medijih ugotavljati, kaj sedaj velja. Zaščitni preventivni ukrepi bi morali biti konstantni, pravila obnašanja za izogibanje okužbam po zraku so jasna.

3. Zaščitni ukrepi so v marsičem neproporcionalni: zaprte stojnice, a odprte trgovine in nočni klubi.

4. Testiranje bi moralo biti stalno, prioritetno in brezplačno za vse.

5. Tudi hitrih antigenskih testov država ni, kljub pozitivnim zgledom, kupovala sama, ampak je spet moral biti vmes posrednik. Ne le to, odobrila je teste, ki niso ustrezne kakovosti, tistega, ki je na neustrezno kakovost opozoril, pa je kaznovala.

6. Po nepotrebnem je zapirala šole in silila otroke v cepljenje, kar je enako, kot bi silila starejše v cepljenje proti boleznim, ki prizadenejo le otroke.

7. Vsa denarna nadomestila za podjetja v covid stiski bi morala biti bolj življenjska, morala bi imeti več stopenj, ali linearno drsenje subvencij, ne pa fiksne »dovoljene izgube« oziroma dovoljeno zmanjšanje prometa za pridobitev subvencije.

8. Vlada ni upoštevala zakonov, ki jih je sama sprejela, torej je delovala brezpravno (STA, imenovanje delegiranih tožilcev…), ob tem pa je grobo posegala na druga področja, pod pretvezo covid krize.

9. Ni upoštevala stroke pri svojih, formalno celo nezakonitih covid ukrepih in je tudi menjala direktorja NIJZ, da bi si podredila stroko. Podredila si je tudi policijo, NPU in medije, da ne bi prišlo do podrobnih razkrivanj finančnih malverzacij z izgovorom zdravstvene krize.

10. Namesto da predsednik vlade piše vsem polnoletnim občanom promocijsko pismo, bi morala vlada naložiti vsem družinskim zdravnikom, da oni napišejo pismo tistim, ki še niso cepljeni, pa spadajo v ogroženo skupino, to pa so starejši in manj stari s pridruženimi boleznimi, skratka rizičnim skupinam. Kajti le te osebe polnijo bolnišnice in pokopališča. Enako meni sedaj tudi NIJZ.

Bojko Jerman, Dolsko