In še preden so izdelane študije, za katere je namenjenih kar 6,1 milijona evrov, se projektirata železniška in avtobusna postaja. Podajava le nekaj pripomb.

Večina avtobusov mednarodnega in medmestnega prometa prihaja v Ljubljano na Fabianijev obroč in avtobusna postaja bi morala biti navezana neposredno na Fabianijev obroč iz Masarykove ulice, brez nepotrebne »pentlje«, ki podaljšuje čas potovanja in poveča emisije škodljivih toplogrednih plinov. Predlog pentlje od Fabianijevega obroča, od Masarykove na Dunajsko cesto po Vilharjevi cesti na avtobusno postajo in nazaj na Fabianijev obroč po šmartinskem podvozu, je nepotrebna, izredno draga in dvomljiva rešitev.

Avtobusna postaja vsebuje parkirišča za trideset mednarodnih, medmestnih in primestnih avtobusov, garaže za 650 avtomobilov (plus 1100 parkirnih prostorov, če pride do realizacije Pečečnikovega projekta Plečnikovega stadiona) in 3000 koles. O površinskih parkiriščih taksi službe, »shuttle« povezavi z letališčem, o začasnem parkirišču osebnih avtomobilov ob prihodu in odhodu potnikov, o parkiriščih za Gospodarsko razstavišče, za lokalni okoliški avtomobilski promet in nameščence poslovnega dela SŽ ter frekventni povezavi LPP z nesrečno lokacijo osrednjega postajališča LPP na Slovenski cesti, kjer morajo potniki prestopati, ni bilo rečenega nič, potrebno pa je pojasnilo.

Skozi železniško postajo bo potekal ves tovorni promet po dokončanju drugega tira Koper–Divača, po vladni prognozi 281 vlakov na dan (562 v obe smeri) vsake tri minute, dan in noč. Temu je treba dodati še transporte zveze Nata ter seveda upoštevati možne nesreče pri prevozu strupenih snovi in razlitju toksičnih kemikalij.

Idilični zapisi o idealni rešitvi čakalnice na višini devetih metrov nad tiri, ki bo navezovala potnike avtobusov in vlakov na mestno središče s pogledi na Alpe, ne prepričajo. Čakalnica kot sodobni »gate«, kjer potniki v ogrevanem prostoru udobno čakajo na javno prevozno sredstvo (prof. Koželj), je iluzija. Bolj verjetna je kaotična zmešnjava potnikov avtobusnega in železniškega prometa, ki dolgo čakajo na zvezo vlakov in avtobusov s potniki taktnih (shuttle) vlakov, ki vozijo v presledkih nekaj minut. Potniki morajo vlačiti prtljago s parterja na ploščad in s ploščadi na parter, od koder morajo pešačiti še 800 metrov do LPP-postajališč. Namestitev glavnega vhoda na železniško postajo z južne strani in vhoda na avtobusno postajo s severne strani povzroča številne nerešljive ali vsaj težko rešljive probleme, vsekakor pa ne dopušča kakršnega koli razvoja cestnega in železniškega prometa v bodoče.

Naj omeniva še izjavo ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca v članku Najprej posodobitev, potem poglobitev (9. 9. 2021), da je poglobitev železnice še vedno aktualna, in izjavo Dejana Jurkovića, vodje sektorja za železnice pri direkciji za infrastrukturo (DRSI), »da je najverjetneje, da se bodo v Ljubljani vse tovorne proge poglobile, medtem ko bodo potniške povezave ostale na površju« (20. 12. 2021). Na sektorju za investicije v železnice pri ministrstvu za infrastrukturo se o poteku tovorne proge še niso odločili, medtem pa se že projektirajo železniška postaja, železniška in cestna infrastruktura ter avtobusna postaja. Če pa pade odločitev vlade o poteku tovornih in potniških tirov, kot opisuje Dejan Jurkovič, bo treba postajo rušiti, rušiti tudi železniški odsek Vič–Ljubljana center (kjer sedaj poteka nadgradnja s protihrupno zaščito vred), podvoza Dunajske ceste in šmartinski podvoz pa poglobiti za 8 metrov.

Butalski pristop k realizaciji potniškega centra vlade (najprej posodobitev, potem poglobitev) in mesta (najprej projekt in izgradnja objektov, potem pa razmišljanje, kako izpeljati obvoznico tovornega železniškega prometa, tirov in cest) je seveda uvod v predvolilno obdobje z izjavami, »kaj vse smo naredili«. Nas državljane in občane in naše potomce za mnenje ne vpraša nihče, in nihče nam ne da pojasnila, kaj in zakaj se dogaja, čeprav bomo račune za stihijsko planiranje in izgradnjo plačali mi, ki bomo še dolga desetletja živeli v betonski džungli razrezanega mesta.

Peter Kerševan, u. d. i. a., Ljubljana

Milan Kovač, u. d. i. a., Ljubljana