»Kaj takšnega v dolgoletni trenerski karieri še nisem doživel,« nam je med napornim čakanjem na odločitev, ali bodo organizatorji izpeljali moški slalom svetovnega pokala v alpskem smučanju na Sljemenu, sporočil glavni moški trener tehničnih disciplin Klemen Bergant. »Da bi odpovedali tekmo, nato pa nas vse poklicali, naj ostanemo pripravljeni, da bo start kasneje… Česa takšnega ne pričakuješ niti na najnižjih tekmovanjih, da se ne izrazim drugače,« je nadaljeval Bergant. Nekaj minut pozneje, nekaj pred 16. uro, so predstavniki Mednarodne smučarske organizacije (FIS) današnji slalom dokončno odpovedali. Danes popoldne je Sljeme kazalo svoj nepredvidljivi obraz. Dobro uro pred tekmo, ko smo iz središča Zagreba prispeli na hrib, se je vse bolj oblačilo, vremenska napoved je bila slaba. Žirija se je po dveh ogledih proge najprej odločila, da start prestavi za 15 minut. V tem času se je veter okrepil, na progo je prinesel meglo. Ker so bile v nadaljevanju dneva poleg dežnih napovedane tudi snežne padavine, so organizatorji sporočili, da bo tekma odpadla.

Veliko kritik je bila v Zagrebu deležna že torkova ženska tekma, saj je bila na določenih odsekih druge proge zelo nevarna. Organizatorji so sicer storili vse, da so sneg pri visokih temperaturah »ohranili pri življenju« in si prislužili številne pohvale. Kljub odstopu se je srečno končalo predvsem za Andrejo Slokar, ki bi lahko doživela hujšo poškodbo. Tako pa je zgolj zmajevala z glavo in dvigala ramena in se spraševala, kako se lahko zgodi kaj takšnega. V preteklosti so se na podobnih tekmah zgodile že hujše poškodbe, tedaj pa je bil FIS deležen hudih kritik. Da bi se jim izognili, so danes tekmo nad Zagrebom odpovedali, predvsem zaradi slabega stanja snežne podlage v spodnjem delu proge Crveni spust.

Vodja tekmovanja Vedran Pavlek v ciljnem izteku ni pustil dihati predstavnikom FIS in jih je na vse načine prepričeval, da je napoved za jutrišnji dan boljša. Hrvat je še enkrat pokazal vse svoje sposobnosti. Pri pogajanjih je bil uspešen. V nekaj minutah se je v Zagrebu našla dodatna nočitev za vso karavano svetovnega pokala, čarterski polet do Adelbodna, kjer bo že v soboto dopoldan veleslalom svetovnega pokala, je bil prestavljen, našel se je televizijski termin. FIS je namreč sporočil, da bo slalom jutri ob 13. uri (druga proga ob 16.10).

Številni niso zapustili sob

V hrvaški metropoli smo se lahko prepričali, kako so časi, v katerih živimo, negotovi za športnike in njihove spremljevalce. Pred olimpijskimi igrami si nihče ne želi okužiti s koronavirusom, za varnost pa so pripravljeni storiti vse. Praktično nihče se javno ne sprašuje, kolikokrat mora biti cepljen ali koliko časa posamezniku velja potrdilo o prebolelosti. Virusa se bojijo kot hudič križa. Ne sicer z zdravstvenega vidika, temveč dejstva, da bi bila njihova pot že tako kratke sezone prekinjena. Vsi bi radi le tekmovali. Da se ne bi družili med seboj, veliko športnikov v Zagrebu sploh ni zapustilo hotelske sobe, obroke so dobivali v sobo. Marsikoga je motilo dejstvo, da so bili na prizorišču skupaj alpske smučarke in smučarji, saj je v zadnjih tednih koronavirus precej bolj prizadel ženski svetovni pokal.

Športniki in njihovi spremljevalci si v tem času najbolj želijo, da so pri svojem delu čim bolj zaščiteni pred zunanjim svetom. Tu pa Hrvaška ni izpolnila pričakovanj. V treh dneh poročanja iz Zagreba smo bili deležni le enega preverjanja izpolnjevanja pogojev, medtem ko smo lahko prišli tako čez državno mejo kot v hotel s športniki brez vsakršnega potrdila. Tudi hotelski gostje so bili zelo sproščeni, marsikdo ni upošteval varnostnih priporočil. Niti opomnil jih ni nihče. Veliko turistov se je zato v Zagrebu počutilo zelo sproščeno. Ne pa glavni igralci Snežne kraljice – športniki in spremljevalci.