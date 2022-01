Ko smo predstavniki medijev v zadnjem obdobju poskušali od vodstva nogometne Olimpije dobiti kakšen odgovor na številne pereče teme, je bil odgovor vedno približno enak: »Vodstvo kluba želi vizijo predstaviti vsem medijem naenkrat na skupnem druženju v začetku januarja.« Januar je prišel, tako kot tudi skupno druženje, a na njem ni bilo vodstva kluba. Večer pred včerajšnjo novinarsko konferenco so iz Olimpije sporočili, da so »ravnokar prejeli informacijo o pozitivnem testu na koronavirus enega od vodilnih mož kluba. Ker je bil ta v stiku tudi z nekaterimi drugimi ljudmi iz vodstva Olimpije, bodo predsednik Adam Delius, podpredsednik dr. Christian Dollinger in direktor Igor Barišić tokratno druženje s predstavniki medijev žal prisiljeni izpustiti. Pred novinarje bodo na dodatni tiskovni konferenci stopili takoj, ko bo to mogoče.« Za čuda na novinarski konferenci ni bilo niti glavnega trenerja Dina Skenderja, sta pa na vprašanja predstavnikov sedme sile odgovarjala športni direktor Mladen Rudonja in tehnični direktor Marin Skender. Skupno sporočilo je bilo, da bo pred začetkom spomladanskega dela sezone še nekaj rošad v moštvu, s ciljem, da Olimpija napade naslov državnega prvaka.

Poudarek na okrepitvah v napadu Uvodni tedni novega vodstva kluba navijačem ne morejo vlivati upanja na boljše čase. Neuradno nekdanji lastnik Milan Mandarić še vedno ni prejel prvega dela od dveh milijonov kupnine, ki mu pripada po pogodbi. V klub znova prihajajo tuji nogometaši s sumljivim slovesom, zapuščajo pa ga domači upi, kot je Miha Kompan Breznik, ki je v Muri videl boljše pogoje za osebni razvoj. Zatika se pri izplačevanju plač in poplačevanju zaostalih obveznosti upnikom, odpušča trenerje mlajših kategorij prek elektronskih sporočil, še uradna sporočila kluba so grafično povsem skopa in na ravni nižjeligašev. Nekoliko je vtis popravilo le podaljšanje pogodbe s Svitom Sešlarjem do leta 2026. Nekaj, kar v primeru Kompana Breznika ni bilo mogoče, tudi zavoljo napake prejšnjega vodstva, ki je nogometašu mladinskega pogona ponudilo igranje v prvi ekipi brez profesionalne pogodbe. »Razočarani smo, ker se Kompan Breznik ni odločil podpisati pogodbe z nami. Že v oktobru in potem v novembru smo zadevo poskušali rešiti, dolgo smo se pogovarjali, a je bila škoda že narejena. Igralec iz mladinskega pogona, ki zaigra v prvi ekipi, mora imeti profesionalno pogodbo in take napake ne smemo in ne bomo več ponovili. Resnično smo naredili vse, kar je bilo v naši moči, da bi Miho zadržali, a imam občutek, da je bil njegov odhod načrtovan že prej,« meni Mladen Rudonja. Rudonja, ki ni dobil občutka, da navijači niso zadovoljni z njegovim ponovnim prihodom v Olimpijo – pred tem je namreč vlogo športnega direktorja pri zmajih opravljal že dvakrat – bo pri svojem delu sodeloval s tehničnim direktorjem Marinom Skenderjem, bratom glavnega trenerja Dina Skenderja. Pravi, da konflikta interesov v primeru potrebe po zamenjavi trenerja ne bo, a bolj razmišlja v smeri, da bi Olimpija z zdajšnjim sodelovala dolgoročno, česar v zmajevem gnezdu v preteklosti niso bili vajeni. Prvi zimski okrepitvi sta hrvaška vezista Robert Mudražija in Marin Pilj, s posoje pri Krškem se je vrnil Žan Baskera, odšel pa je madžarski napadalec Marko Futacs. Rudonja zagotavlja, da bodo v klub poskušali pripeljati čim več slovenskih igralcev, predvsem pa si želi okrepitev v napadu. »Na tekmah proti koncu jesenskega dela sezone smo si ustvarili ogromno priložnosti, ki pa jih nismo realizirali. Temu segmentu moramo dati poudarek,« pravi Rudonja.