V Združenih državah bodo danes zaznamovali prvo obletnico vdora privržencev tedanjega republikanskega predsednika Donalda Trumpa v kongres, ko so hoteli preprečiti potrditev izida volitev in zmage demokrata Joeja Bidna. Leto dni kasneje se večina Američanov strinja, da je njihova demokracija še vedno ogrožena, le da privrženci ene in druge stranke zelo drugače gledajo na razloge.

Biden in podpredsednica Kamala Harris bosta obiskala Kapitol in govorila o dogodkih, ki so osupnili domačo in svetovno javnost. Po zadnji oceni FBI in tajne službe, o kateri poroča Newsweek, je v poslopje kongresa vdrlo 1200 ljudi, ki so se mimo policistov ali ob prerivanju z njimi prebili do dvoran predstavniškega doma in senata, vdrli tudi v pisarno predsednice predstavniškega doma Nancy Pelosi in vzklikali, da bodo linčali podpredsednika Mika Penca, ker ni hotel (in ni mogel) preprečiti potrditve izidov volitev.

Umrlo je pet oseb – eno je ustrelila policija, štiri so doživele srčni napad, med njimi policist, ki ga je pred tem napadla množica. Poškodovanih je bilo približno 140 policistov, navaja ministrstvo za pravosodje v izjavi ob obletnici. V povezavi z dogodki so obtožili več kot 725 oseb iz skoraj vseh zveznih držav. Več kot 75 je bilo obtoženih vnosa orožja ali nevarnega predmeta v kompleks kongresa.

Najbolj iskana oseba na seznamu FBI je Evan Neumann, ki je obtožen napada na policiste in še trinajstih dejanj, domnevno pa je v Belorusiji. FBI ponuja tudi do 100.000 dolarjev nagrade za informacije o osebi, ki je dan pred shodom v okolici Kapitola podtaknila bombi blizu poslopij demokratske in republikanske stranke.

Trump odpovedal konferenco Biden, ki ima predvsem zaradi pandemije in ekonomije najnižjo podporo od začetka mandata (44 odstotkov, po decembrski anketi CNBC), bo po napovedih Bele hiše govoril o policistih, ki so se lani postavili po robu množici, ter o potrebi po utrditvi demokracije. Pelosijeva pa pripravlja razpravo zgodovinarjev o dogodkih, ki se jih bodo v predstavniškem domu spomnili tudi z minuto molka in molitvijo na stopnicah pred Kapitolom. Za republikance v kongresu to ni najbolj ljuba tema, pravijo pa, da bi morali več govoriti o tem, zakaj je bilo poslopje 6. januarja pomanjkljivo varovano, kot je zapisal njihov vodja v predstavniškem domu Kevin McCarthy. Podobno meni Trump, ki je odpovedal za danes napovedano tiskovno konferenco. Bivši predsednik, ki ga je po dogodkih 6. januarja lani doletela ustavna obtožba zaradi hujskanja k uporu, v senatu pa je bil oproščen, je v izjavi zapisal, da bo o vsem spregovoril na shodu 15. januarja v Arizoni. Za odpoved konference pa se je odločil zaradi »popolne pristranskosti in neiskrenosti« medijev in posebnega odbora predstavniškega doma, ki preiskuje vdor v kongres. Preiskovalni odbor je zaslišal 250 oseb, osredotočil se je tudi na komunikacijo s Trumpom v času vdora. Sodelovanje sta zavrnila bivši Trumpov strateg Steve Bannon in šef Trumpovega kabineta Mark Meadows. Bannon, ki je lani dan pred shodom napovedoval, da »bo jutri nastal cel hudič«, je zaradi zavračanja sodelovanja obtožen zaničevanja kongresa. V odboru sicer sedi sedem demokratov in dva republikanca. Slednjih je manj zaradi spora s Pelosijevo, ki je blokirala dva predlagana republikanska kongresnika, ker da bi bilo njuno imenovanje »smešno«, saj sta ponavljala Trumpove trditve, da so bile volitve leta 2020 ukradene. S tem argumentom je predsednik tudi vabil privržence na shod v Washington 6. januarja, s katerega so potem krenili proti kongresu.