To, kar v seznamu največkrat izposojenih knjig leta, pridobljenem v Cobissu, najbolj bode v oči, je, da so med desetimi najbolj branimi romani sami slovenski avtorji. Med njimi pa je že nekaj let na vrhu Tadej Golob. Tudi letos ni nič drugače, le da so med desetimi najbolj branimi knjigami v knjižnicah kar vse štiri njegove knjige o inšpektorju Tarasu Birsi. Zadnji, četrti del zgodbe z naslovom Virus, si je bilo že od decembra 2020, ko je knjiga izšla, v knjižnicah praktično nemogoče izposoditi, seznami čakajočih na knjigo pa so še vedno dolgi. Podobno se že vse od izida leta 2018 dogaja tudi z drugo slovensko kriminalko, ki je na seznamu, Pogodbo Mojce Širok, zanimivo pa je, da se med deseterico ni uvrstila lani izdana knjiga Mojce Širok Evidenca. Med lani izdanimi knjigami se je v deseterico uspelo uvrstiti le knjigi Đorđić se vrača Gorana Vojnovića, ki je nadaljevanje dolgotrajne mega uspešnice med najbolj izposojanimi knjigami Čefurji raus.

Na seznamu je tudi absolutna zmagovalka med najbolj izposojanimi knjigami leta 2020 Belo se pere na devetdeset Bronje Žakelj. Predlani je dosegla več kot 14.000 izposoj, lani dodatnih več kot 7500. Poleg tega je lani knjiga postala najbolj prodajana knjiga založbe Beletrina. In to ne le v lanskem letu, temveč vseh časov. Prodali so jo v več kot 18.000 izvodih. »Dejavnikov uspeha tega romana je zagotovo več. Gre za intimno in resnično zgodbo, ki obravnava tiste teme našega življenja, ki v vsakdanjih pogovorih v družbi, ki jo kreira spoliranost družbenih medijev, nimajo svojega prostora. S temi vprašanji se v romanu ukvarjam neklišejsko, brez patetike, moraliziranja in vzgojnih tonov, brez filtrov, brez cenzur, brez misli, kaj bodo rekli drugi,« o knjigi pripoveduje Bronja Žakelj. Ker je po romanu že napovedano tudi snemanje filma v režiji Marka Naberšnika, bo knjiga bržkone med uspešnicami tudi prihodnje leto.

Zanimivo pa je, da se je med deset najbolj izposojanih knjig uvrstila tudi To noč sem jo videl Draga Jančarja. K ponovni priljubljenosti knjige, ki je leta 2011 prejela nagrado kresnik, je verjetno pripomogla gledališka predstava režiserja Janeza Pipana, gotovo pa tudi načrti, da bi po romanu posneli nadaljevanko.