Letos bi širili vpadnici v Ljubljano

Med glavnimi Darsovimi naložbami v tem letu bodo predvidoma tudi novi avtocestni priključek Dragomer, širitev štajerske in primorske vpadnice v Ljubljano v šestpasovnico in postavitev 24 interaktivnih portalov s prometnoinformativno signalizacijo nad voziščem ter 13 kompletov spremenljivih prometnih znakov ob vozišču, ki jih bodo postavili na obvoznico in vse vpadnice v Ljubljano.