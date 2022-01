Avstralske oblasti so v boju s pandemijo novega koronavirusa zelo striktne in pogoji za vstop v državo so jasni. Prav zaradi tega se je dolgo časa ugibalo, ali bo branilec naslova in 20-kratni zmagovalec turnirjev velike četveric Srb Novak Đoković lahko letos nastopil na turnirju »tam spodaj«, v Melbournu. Srb ni cepljen proti novemu koronavirusu in zaradi tega ne more dobiti vize za vstop v državo.

Po dolgem pregovarjanju je včeraj prišlo do spremembe, ko mu je posebno dovoljenje za vstop izdala avstralska zvezna država Victoria in prvi igralec se je nemudoma podal na pot, da bi se čim bolje klimatiziral na avstralsko podnebje. Danes okoli 13:30 ure po slovenskem času je prišel v Avstralijo, kjer pa je zgodba dobila nov obrat.

Đoković je na podlagi posebnega pooblastila prosil za vizo, ki pa mu ne omogoča prestopa državne meje. »Ves čas smo bili jasni v dveh točkah. Vize so del državne vlade, zdravstvene izjeme pa stvar zdravnikov,« je odločitev po poročanju Sportkluba komentiral avstralski minister za šport Jaala Pulford.