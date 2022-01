Kot so sporočili iz predsednikovega urada, je Pahor v pismu zapisal, da se je zelo veselil otvoritve olimpijskih iger in njunega morebitnega srečanja. »Vendar se je danes zaradi novega in nepredvidljivega vala okužb s covidom-19 v Sloveniji in po svetu odločil, da se žal otvoritve zimskih olimpijskih iger v Pekingu 4. februarja 2022 ne bo udeležil,« so navedli.

Ob tem je izrazil upanje, da bo po umiritvi zdravstvene krize do srečanja in pogovora s Xijem prišlo še v letošnjem letu.

V pismu je izpostavil dve pobudi, ki še posebej povezujeta Slovenijo in Kitajsko. Zapisal je, da je v okviru namere, da obišče letošnje olimpijske igre v Pekingu, podprl projekt ozaveščanja o posledicah podnebnih sprememb za zimske športe pod naslovom Triglavski ledenik v Peking. Gre za projekt, v okviru katerega košček ledenika z najvišje slovenske gore potuje na prizorišče letošnjih olimpijskih iger.

Predsednik Pahor je zapisal, da se je poti na Kitajsko veselil tudi zaradi pogovora o še eni pobudi, ki povezuje državi. V Ljubljani bodo letos postavili spominsko obeležje, posvečeno slovenskemu misijonarju, astronomu in kartografu Avguštinu Hallersteinu, ki je deloval na Kitajskem.

Veleposlanik Shunqin se je predsedniku zahvalil za sprejem in pismo ter potrdil, da bo pismo posredoval kitajskemu predsedniku, so še navedli v Pahorjevem uradu.

Pandemija covida-19 bo močno zaznamovala tudi olimpijske igre, ki bodo v kitajski prestolnici potekale med 4. in 20. februarjem. Priprave pa potekajo tudi v znamenju napovedi diplomatskih bojkotov olimpijskih iger s strani več držav, vključno z ZDA, zaradi kršenja človekovih pravic na Kitajskem.