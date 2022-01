V zadnjem mesecu lanskega leta se je v evidenco brezposelnih pri zavodu na novo prijavilo 5956 oseb oziroma 19,2 odstotka več kot novembra in 23 odstotkov manj kot decembra 2020. Med novo prijavljenimi je bilo 425 iskalcev prve zaposlitve, 3197 brezposelnih zaradi izteka zaposlitve za določen čas, 85 brezposelnih zaradi stečajev in 1171 presežnih delavcev.

V primerjavi s predhodnim mesecem se je za 51,9 odstotka povečalo število prijavljenih presežnih delavcev, za 34,9 odstotka stečajnikov in za 34,3 odstotka brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas. Iskalcev prve zaposlitve se je prijavilo 36,5 odstotka manj.

Glede na december 2020 se je povečalo le število novo prijavljenih brezposelnih zaradi stečajev (+19,7 odstotka), medtem ko se je presežnih delavcev prijavilo za 41 odstotkov manj, brezposelnih po izteku zaposlitve za določen čas za 24,5 odstotka manj in iskalcev prve zaposlitve za 18 odstotkov manj.

Decembra 12 tisoč prostih delovnih mest

Od 5366 brezposelnih, ki jih je decembra zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 2916 oseb, kar je 24 odstotkov manj kot novembra in 0,1 odstotka več kot decembra 2020.

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ tajnikov, prodajalcev, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah, komercialnih zastopnikov za prodajo, natakarjev, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil, vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev predšolskih otrok, poslovnih sekretarjev, frizerjev, kozmetikov, ekonomistov in strokovnih sodelavcev za zdravstveno nego.

Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja predelovalnih dejavnosti, gradbeništva, zdravstva in socialnega varstva, izobraževanja ter drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti, so decembra zavodu sporočili 12.034 prostih delovnih mest, kar je 13,2 odstotka manj kot novembra in 75,2 odstotka več kot decembra 2020. Daleč največ povpraševanja je bilo po delavcih za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih in delavcih za preprosta dela pri visokih gradnjah.