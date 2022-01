Kot so sporočili iz kabineta poljskega predsednika vlade, se je premier testiral, potem ko so zaznali več primerov okužbe med njegovimi sodelavci. Bil je pozitiven, vendar nima hujših simptomov. Njegov šef kabineta Pawel Szrot je pojasnil, da je bil predsednik trikrat cepljen, počuti pa se dobro. Na Poljskem so sicer v torek zabeležili več kot 17.000 primerov okužbe, umrlo je 632 covidnih bolnikov, cepljenega pa je 63 odstotkov odraslega prebivalstva.

Pozitiven je tudi vodja britanskih laburistov Keir Starmer. Simptomov nima, da je okužen, je ugotovil na rednem testu. Starmer je bil okužen že oktobra lani.

Okužena je še bolgarska zunanja ministrica Teodora Genčovska, ki je bila dvakrat cepljena. V Bolgariji so v zadnjem dnevu zabeležili 6252 novih primerov okužbe, kar je 4334 več kot dan prej. Stopnja precepljenosti je sicer v Bolgariji med najnižjimi v Evropi.

Že v torek so v Stockholmu sporočili, da je bil na testiranju pozitiven švedski kraljevi par, 75-letni kralj Karl XVI. Gustav in 78-letna kraljica Silvia. Oba sta cepljena s tremi odmerki in imata le blage simptome.

Rekord na Hrvaškem: potrdili 8500 novih okužb Na Hrvaškem so v zadnjem dnevu zabeležili 8587 novih okužb z novim koronavirusom, največ v Zagrebu in Dalmaciji. Kot poročajo hrvaški mediji, je bilo pozitivnih 47 odstotkov opravljenih testov. Po navedbah portala Index je bilo pred tednom dni pozitivnih 41 odstotkov testov, pred dvema tednoma pa 34 odstotkov. Pred enim tednom so zabeležili 5768 novih primerov, pred dvema pa 4226. »Ta številka je pričakovana in kaže, da je različica omikron, ki se širi po Evropi, močno prisotna tudi na Hrvaškem,« je danes dejal hrvaški premier Andrej Plenković. Opozoril je na strmo rast primerov okužbe v Zagrebu in Dalmaciji, od koder je kar petina vseh primerov. Povedal je, da ima štab civilne zaščite nalogo, da preuči razmere in ustrezno ukrepa. Odločitev glede novih ukrepov naj bi sprejeli v naslednjih dneh. Zaradi naraščanja števila okuženih medtem posamezne županije že napovedujejo določene ukrepe. Štab istrske civilne zaščite je tako napovedal, da se bodo v ponedeljek po počitnicah v šole vrnili vsi otroci k pouku v živo, bodo pa omejili stike med otroki iz različnih razredov znotraj šole. V Dalmaciji, kjer delež pozitivnih testov presega 50 odstotkov, so napovedali skrajšanje obratovalnega časa gostinskih lokalov. Hrvaški minister za zdravje Vili Beroš je v torek dejal, da je povečanje števila okuženih deloma posledica koronavirusne različice omikron, ki se hitro širi, deloma pa zbiranja ljudi med božično-novoletnimi prazniki. »Številke se večajo, rekel bi, da je peti val že tu. Združil se je s četrtim valom,« je dejal. Premier Plenković pa je danes vse še enkrat pozval k cepljenju in opozoril, da kar četrtina ljudi, starejših od 65 let, še ni cepljenih. »Vse te bolezen bolj ogroža in to je treba preprečiti s cepljenjem,« je dejal. Na Hrvaškem so sicer spremenili pravila glede karantene oziroma samoizolacije. Za okužene in njihove bližnje traja deset dni, lahko pa se jo ob negativnem testu po sedmih dneh prekine.