Pred skoraj 14 leti so kriminalisti v prisotnosti medijev pred načrtovano novinarsko konferenco aretirali Rada Snežiča, po opravljeni dolgo trajajoči preiskavi pa je specializirano državno tožilstvo po več kot desetletju obtožnico vložilo proti 26 ljudem, med katerimi je en že umrl.

Medtem ko je danes vabljeni Jernej Blaznik zavrnil krivdo z besedami, da ni naredil nič takega, njegov zagovornik Andrej Ketiš pa je predlagal imenovanje izvedenca finančne stroke in grafologa, ki bi preučil, če so podpisi na več kot 40 dvigih denarja v skupni vrednosti okoli 150.000 evrov res podpisi njegovega klienta, se četverica vabilu še vedno ni odzvala.

Direktorji slamnatih podjetij so krivdo priznali

Kot sta povedala specializirana državna tožilca Bojana Podgorelec in Tomaž Bauman, naj bi eden od preostalih štirih v skladu s sporazumom še priznal krivdo, medtem ko jih je devet to že storilo. Tem je sodišče tudi že izreklo kazni, ki se gibljejo od denarnih in pogojnih do zapornih, pri čemer so obsojeni dobili možnost alternativnega prestajanja kazni.

Obtožnica Snežiča in njegovega takratnega sodirektorja Damijana Zorka bremeni, da sta se v letih 2006 in 2007 s soobtoženimi slamnatimi direktorji dogovorila, da bosta dnevno poravnavala račune za odkup odpadnih surovin, čeprav blago podjetju ne bo dostavljeno.

S tem naj bi, kot je zapisano v obtožnici, Meltal davčni upravi prikazal večje stroške nabave odpadnih surovin od dejanskih in s tem izkazal za skoraj 11 milijonov evrov prenizko davčno osnovo, s čemer se je družba izognila plačilu davka v višini skoraj 2,9 milijona evrov.

Med tistimi, ki so krivdo priznali, gre predvsem za direktorje slamnatih podjetij, ki so jim očitali pomoč pri utaji finančnih obveznosti. Ti naj bi po prepričanju tožilstva pri navideznem odkupu surovin sodelovali tako, da so v imenu svojih družb izstavljali fiktivne račune Meltalu, nato pa so z računov dvigovali denar in pri tem prejemali provizijo.