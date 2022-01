V središču zadeve je dogajanje v zvezi z duhovnikom Petrom H., ki je bil po odkritju spolnih zlorab v škofiji v Essnu premeščen v münchensko nadškofijo.

Joseph Ratzinger, ki je bil med letoma 1977 in 1982 münchensko-freisinški nadškof, kasneje pa je postal papež Benedikt XVI., naj bi za zlorabe vedel, a je na premestitev pristal.

Več medijev je o zadevi pisalo že pred desetletjem, a so v Vatikanu tedaj zanikali, da bi papež za dejanja duhovnika vedel.

Zdaj pa je Die Zeit razkril, da naj bi obstajal dokument cerkvenega sodišča nadškofije iz leta 2016, v katerem piše, da visoki cerkveni dostojanstveniki v škofiji niso izpolnili dolžnosti do otrok in mladih, ki so jim bili zaupani v pastoralno oskrbo, ter niso ukrepali proti duhovniku Petru H., čeprav so za njegova dejanja vedeli.

Duhovnik Peter H. je obtožen 23 primerov zlorabe otrok, starih od osem do 16 let, med letoma 1973 in 1996, in sicer najprej v škofiji v Essnu, nato pa tudi v Münchnu, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Benediktov tajnik Georg Gänswein je za Die Zeit trditve o tem, da je Ratzinger vedel za zlorabe, ko je v škofijo sprejel duhovnika H., zanikal. »O njegovi preteklosti ni vedel ničesar,« je zapisal konec lanskega leta v izjavi za nemški časnik.

Nemec Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI., je leta 2013 odstopil s položaja. Njegovo papeževanje so močno zaznamovali škandali zaradi več desetletij trajajočega Cerkvenega prikrivanja spolnih zlorab otrok v različnih državah.