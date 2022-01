Zelo težko je razumeti, da z nafto najbogatejša država na svetu drsi v humanitarno katastrofo. Hrana je v tej razmeroma veliki južnoameriški državi za večino ljudi težko dosegljiva, primanjkuje pitne vode, veliko šol je zaprtih, infrastruktura propada. Državo prepredata kriminal ter tihotapljenje drog in ljudi, politična situacija je izjemno nestabilna, ljudje se množično izseljujejo. V tem vrtincu se je znašla tudi sestra Andreja Godnič, ki v glavnem mestu pomaga izobraževati otroke, ki še hodijo v šolo.

»Ko sem pred tremi leti prišla sem, sem mislila, da je to dno. Vse socialistično sivo, nič ni vzdrževano, preveval me je občutek nemoči. Da se nič ne da, da se vse vrti le okoli najnujnejšega, to je hrane. Takšen je bil moj občutek. Morala sem se navaditi, da je treba avto takoj zakleniti, ko sedeš vanj, da te ne oropajo. Nikamor nisem smela sama, saj bi lahko bila v nevarnosti,« razlaga uršulinka, ki je pred prihodom v Caracas deset let delala v precej bolj mirnem andskem gorovju v Peruju.

Težko verjamejo, kaj se jim je zgodilo

»Ljudje mi veliko pripovedujejo, kako je bilo prej. Malo si delal, pa si že dobil denar, malo pomigal, pa je bilo za preživetje. Bili so navajeni potovati, izobraževali so se, bili so država, ki napreduje. Razvoj zaradi nafte je bil resnično velik. Nekdanji predsednik Hugo Chavez je konec 90. let obljubljal tudi prerazporeditev denarja k revnim, zato so ga izvolili. A je bil diktator in populist – da je hotel rešiti težave revežev, je v resnici mit. Dejansko je dal stanovanja in ugodnosti uličarjem in jih oborožil, da so vzdrževali mir med ljudstvom. To, da želi ljudi potegniti iz revščine z izobrazbo in dobro službo, je bila le fasada. Šlo mu je le za oblast, zato je vzpostavil tudi sistem škatel. To so paketi s hrano, ki jih je mesečno država dajala ljudem, da so potem volili zanj. To ni bila socialna država, to je socializem,« razlaga Godničeva.

Venezuelo veliko ljudi primerja s Kubo, a razlika je, da so ljudje tam navajeni skromnega življenja že pol stoletja, tukaj pa se je strm propad sistema zgodil v zadnjih desetih letih. Denarja za obnovo infrastrukture ni več, naftne rafinerije so zastarele in naftno bogata Venezuela mora del te surovine predelati v tujini in uvoziti nazaj. »Venezuelci niso verjeli, da gre lahko vse skupaj v smeri Kube. Da lahko konj, ki vsepovsod zmaguje, postane kljuse. In zdaj je res tako,« še pove sogovornica.

Trenutno ima Venezuela nekako dva predsednika, Nicolasa Madura, ki ima de facto oblast v državi in obvladuje tudi vojsko, ter nepisanega opozicijskega voditelja Juana Guaidoja, ki ga kot predsednika priznava velik del prozahodne mednarodne skupnosti, tudi ZDA. Prav tako sta v državi dva parlamenta, kar pomeni, da je z vidika politične oblasti položaj izredno negotov. Godničeva pojasni: »Zelo zanimivo je, kako Venezuelci kažejo svojo nenaklonjenost Maduru. Maduro v španščini pomeni zrel, vendar te besede ne uporabljajo. Banani podobna platana tako recimo ni zrela, ampak je rumena. Besede maduro mnogi ne želijo niti slišati.«