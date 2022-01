Astrologija je bila že od nekdaj privlačna, sploh v nepredvidljivih časih se ljudje še toliko raje ozirajo v planete. Ob začetku leta smo k besedi povabili Staneta Padežnika, znanega slovenskega astrologa, in ga seveda za začetek vprašali, kaj nam bo prineslo leto 2022. Bo bolje ali morda še slabše od lanskega?

Medtem ko je bilo lani Saturnovo leto in je napovedal Saturnov bič usode, zdaj napoveduje, da nam Jupiter ponuja izjemne priložnosti. Za razvoj kariere, osebnosti, znanosti, zaščite pred propadom, skrb za ranljive skupine… »Jupitrovo leto bo lažje kot lansko Saturnovo. To ne pomeni, da ne bo razburljivo, polno 'vrtincev', boja za oblast in ohranitev privilegijev, udobnih con, saj bo vendar tudi hkrati kitajsko leto tigra!« odgovarja.

Padežnik je pri napovedovanju v zvezi z epidemijo previden, je pa v svojih prejšnjih napovedih na začetku lanskega leta povedal, da bo novembra kriza še poglobljena. »Ne samo zdravstvena, ampak tudi finančna. Ta se je izkazala s podražitvijo energentov in velikanskimi stroški, ki jih epidemija ustvarja. Z njo se bomo seveda še spopadali v Jupitrovem letu 2022, delno pa vsaj še do leta 2025, saj bo do takrat žarčenje Urana v biku aktiviralo še kakšno mutacijo in bolezen, ker bo sprožalo žarčenje zelo neugodne zvezde stalnice, imenovane Algol, ki povzroča raznovrstne katastrofe!«

Astrologijo preučuje že več kot dvajset let

Z astrologijo se Stane Padežnik ukvarja že zadnjih triindvajset let. Je sicer profesor zgodovine in sociologije. Že med študijem na pedagoški akademiji, kjer je zaključil študij slovenskega jezika, nato pa nadaljeval na Filozofski fakulteti, se je zanimal za drugačen način spoznavanja življenja, odnosov, energij, ki vplivajo na nas iz kozmosa. »Za analiziranje karakterjev oseb z vidika kitajske astrologije me je navdušil prijatelj med študijem na akademiji, k osnovam zahodne klasične astrologije pa me je v času osamosvojitve Slovenije popeljala moja takratna partnerica, ki se je za to vedo zanimala s stališča proučevanja tipologije astroloških znamenj in medosebnih odnosov,« pripoveduje.

V resnejši študij se je več let zatem podal v okviru individualnih astroloških interpretacij uveljavljene astrologinje ter sistematičnega triletnega študija znane slovenske astrologinje, vse v času zaposlitve v šolstvu in ob vodenju študijskih krožkov v okviru Andragoškega centra Slovenije. Po zaključenem pedagoškem delu v šolstvu se je začel zanimati še za študij in predvidevanje družbenih in tehnoloških sprememb ali pojavov, razumevanje procesov, ki se odvijajo na svetovni ravni.

Čeprav astrologijo številni jemljejo kot razvedrilo ali preganjanje dolgčasa, je ta, kot se izrazi Padežnik, presneto koristna veda, ko se znajdemo v stiski. »Je pripomoček za razumevanje križpotij in slepih ulic, daje nam napotke za pravo smer, v katero naj gremo, da bomo tudi iz krutih situacij izšli čim manj poškodovani in zadovoljni.«

Nekateri uvrščajo tako imenovane horoskope, ki so večinoma zelo nenavadno in splošno napisani, brez strokovnih utemeljitev, med razvedrilno čtivo. »Nič čudnega, če pa neavtorizirane pišejo neastrologi. Takšne tekste imeti za astrologijo je nesmiselno. Kdor pa bere razlage gibanja nebesnih teles ter njihove aspekte in vsakokratno moč žarčenja, podprto tudi z datumi in sploh s časovnico, kot to počnem sam v svojih kolumnah v različnih revijah in v svoji reviji, na youtubu ali v televizijskih oddajah, pa nikakor ne more podvomiti o astrologiji kot stroki ter o precejšnji zanesljivosti in verjetnosti predvidenega.«