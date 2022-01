Že od petka narezan pršut in malce postaran tatarski (sploh tisti iz Ilirske Bistrice) ne gresta nikomur več v slast. Ampak hrane se ne meče proč in k sreči je na voljo kar nekaj rešitev za njeno »reciklažo«. V naših krajih sicer gojimo lepo navado prvi dan (ali teden) novega leta ob koncertu z Dunaja in smučarskih skokih pogrevati zadnjo lansko sarmo (shranjeno na balkonu), ki jedcu menda zagotavlja srečo in bogastvo vse leto. Marsikaj dobrega pa lahko pripravimo ali izboljšamo z ostanki prazničnih narezkov. Tudi sarmo, ki ji že pripravljeni pred pogrevanjem dodamo na drobno narezan pršut…

Če smo za prve dni novega leta načrtovali primorsko joto, ki se v tem času neverjetno prileže, tudi vanjo brez skrbi vmešamo že malce postane drobno narezane različne mesnine. Ste kdaj pokusili praženi krompir, ki mu že med praženjem čebule dodamo nasekljane ostanke suhih mesnin? Še Felicita Kalinšek bi ploskala! Podobno se lahko znajdemo z ostanki narezanega sira – naribamo ga na testenine ali pico, ga popečemo na koščkih (starega) kruha, te pa vložimo v juho…

Aha, boste rekli, kam pa z ostanki tatarskega bifteka, »zamazanega« z maslom, majonezo, oljkami, feferoni in še čim. Nič lažjega! Ste že slišali za hamburški zrezek? Ostanke »zamazanega« tatarca pregnetemo v nekakšno pleskavico in spečemo v ponvi. Tako so v Hamburgu prvič storili v 17. stoletju, iz tega pa je nastal tudi današnji približek, hamburger, ki s prvotno gurmansko specialiteto razen oblike nima več ničesar skupnega.

Če ste vso to šaro že snedli, lahko pripravite kaj povsem svežega. Denimo kaj s seznama v letu 2021 največkrat iskanih jedi na internetu (tam poiščite recepte):

1)Birria tacos – ocvrte tortilje, polnjene s sočno govedino

2)Nasi goreng – indonezijska riževa enolončnica, idealna za porabo ostankov iz hladilnika

3)Testenine s sirom feta, paradižnikom in oljčnim oljem

4)Mešani narezek (tega se morda želimo pravzaprav znebiti)

5)Japonska svinjina, marinirana v ingverju (šogajaki)

6)Krompirjeva juha

7)Marinirani gof po japonsko (terijaki)

8)Tonžiru – japonska svinjska juha z zelenjavo

JOTA S KRANJSKO KLOBASO SESTAVINE ZA 8 OSEB 800 g kisle repe ali zelja, 500 g rjavega fižola, 500 g krompirja, 1 velika čebula, 2 para kranjskih klobas (ali ostanke pršuta ali drugih mesnin), oljčno olje, 4 stroki česna, 1 lovorov list, 1 žlica paradižnikove mezge, morska sol, sveže zmlet poper. PRIPRAVA Fižol čez noč namočimo v hladni vodi v velikem loncu. To vodo odlijemo, prilijemo novo, pristavimo in skuhamo, a ne razkuhamo – naj bo še malo na zob! V drugo posodo damo repo, narezane klobase, lovorov list in malo popra. Prelijemo z malo hladne vode in pristavimo. Ko zavre, kuhamo slabo uro. Krompir olupimo in narežemo ter skuhamo na tri četrt. Čebulo in česen olupimo in drobno nasekljamo. V lonec s fižolom dodamo kuhano kislo repo s klobasami (če se nam po hladilniku valja pršutova kost, v lonec z njo) in odcejen krompir (nekaj vode prihranimo). Dodamo paradižnikovo mezgo in dobro premešamo. Po potrebi (odvisno od slanosti mesa) posolimo in počasi kuhamo še deset minut. Medtem čebulo stresemo v ponev na malo olja. Pristavimo in popražimo, da porumeni, ter dodamo česen. Ko zadiši, prilijemo malo vode od kuhanja krompirja, nato brž odstavimo in vsaj pet minut pred koncem kuhanja primešamo joti. Ko jed odstavimo, naj vsaj deset minut stoji, nato jo postrežemo. Čas priprave in kuhanja: 1 noč in 70 minut

KANELONI IZ OSTANKOV NAREZKA Potrebujemo 8 velikih slanih palačink, 400 g narezanih mesnin (šunka, pršut, mortadela…), 400 g narezanega različnega sira, druge primerne ostanke prazničnega narezka, 1 čebulo, 3 stroke česna, 500 g paradižnikovega pireja, morsko sol, sveže zmlet poper, oljčno olje. Priprava Spečemo palačinke brez sladkorja. Čebulo nasekljamo in popražimo na olju. Dodamo sesekljan česen. Ko zadiši, zalijemo s paradižnikovim pirejem. Počasi kuhamo 20 minut. Medtem mešane ostanke narezka narežemo na drobno. Razdelimo jih na palačinke (malo sira prihranimo) in vsako prelijemo z malo paradižnikove omake, ki se še kuha. Nadevane palačinke zvijemo in robove po želji zavihamo navznoter (kot pri sarmi). Naložimo jih v manjši pekač, obložen s papirjem za peko, prelijemo s preostalo omako, posujemo s prihranjenim sirom in za 15 minut porinemo v pečico na 180 °C.