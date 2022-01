»Ne bom jih zaprl ali na silo cepil. Treba pa jim je povedati, da od 15. januarja ne bodo več mogli v gostilno, na kavo, v gledališče ali kino,« je dodal.

Macronove izjave prihajajo v času, ko v francoskem parlamentu poteka obravnava zakona, s katerim bi dostop do restavracij, kulturnih in športnih dogodkov ter javnega prevoza omogočili le cepljenim in prebolevnikom, ne pa tudi testiranim kot doslej.

V ponedeljek so sicer razpravo prekinili, v torek se je nadaljevala, davi zgodaj zjutraj, po objavi Macronovega intervjuja, pa so jo znova prekinili in se bo nadaljevala danes popoldne.