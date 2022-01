Ta ribja juha je ena najboljših ribjih juh na svetu. Uporabite ribe, ki jih imate na voljo, super so tudi zamrznjene. V ribjo juho pa vsekakor lepo sodi losos in morski sadeži. Med morskimi sadeži izberite mešanico morskih sadežev ali pa zamrznjene gambere in očiščene in zamrznjene dagnje ter lignje. Lignje le na hitro odmrznite v hladni vodi jih in narežite na kolute.

Največ okusa tej ribji juhi da pravzaprav mešanica zelenjave – že ko pripravite le juho z zelenjavo nebeško diši – ki jo moraš nežno in počasi potenstani, veliko okusa pa da tudi vino.

Postrezite jo s kosom najljubšega kruha – priporočamo polnozrnatega, nadvse odlično pa k juhi sodi tudi ajdov kruh z orehi.

Odlična novica je tudi za vse, ki si radi odlično hrano pripravljajo tudi za vnaprej. Ta juha se namreč super pogreje, zato je le pripravite več in nato le pogrejte. V neprodušno zaprti posodi vas v hladilniku počakala tudi do 4 dni.

PRIPRAVA

Ribe:

2 fileja svežega lososa

200 g aljaškega polaka (ali enaka količina morskih sadežev)

2 mali pločevinki tunine

Zelenjava:

1 mala (rdeča) čebula

1 steblo zelene

1 mali gomolj koromača

2 stroka česna

1 svež rdeč feferon (neobvezno)

1 skodelica naribane rumene buče

1 limona

1 pest svežega peteršilja

Ostale sestavine:

2 žlici olivnega olja

1 dcl belega vina

200 g paradižnikovih pelatov

1 l zelenjavne jušne osnove

Čebulo, zeleno in koromač očistite in nasekljajte na rezinice. Česen sesekljajte na bolj fino. Bučo naribajte.

V veliki kozici segrejte olje in na segretem počasi prepražite sesekljano čebulo, narezano zeleno in koromač, ter očiščen in narezan feferon ter sesekljan česen. Ko se zelenjava zmehča dodajte vino, narezane paradižnikove pelate, naribano bučo in zelenjavno jušno osnovo. Malo posolite in popoprajte. Ko juha zavre, kozico pokrijte in počasi kuhajte približno 20 minut.

Ko se zelenjava skuha, v juho dajte košče ribe in koščke lososa brez kože. Pokrijte in kuhajte še 15 minut. Dve minuti pred koncem dodajte še tunino. Ko so ribe skuhane, juho poskusite in dodajte sol in poper, če je potrebno. Za svežino lahko na koncu dodate še žličko limoninega soka in sesekljan peteršilj.

Juho na koncu potresite še z nekaj svežega peteršilja in postrezite s kosom kruha.