Tako kot večina uspešnic, ki prihajajo z Obale, je tudi »Dober dan, še zaspan, se priplazi na plan in obriše sledi še zadnjih noči. Dober dan, še pijan, naokrog razmetan, ko se veter poda čez tihe poti…« z refrenom »Kakor da se sliši glas morja, kdo igra, kdo igra…« delo znamenitega avtorskega dvojca Drago Mislej - Mef in Danilo Kocjančič.

Danila od leta 2013 ni več med nami, Mef pa je o nastanku te pesmi povedal: »Dober dan ima posebno zgodbo. Ko mi je Danilo na stari, večkrat presneti kaseti prinesel to melodijo, sem mu najprej pripomnil, da je začel pisati otroške popevčice. »Potem bo vse drugače,« mi je govoril, a me ni prepričal. Dolgo me je klicaril ob vseh mogočih urah, ali sem že napisal tekst, jaz pa sem se izgovarjal na vse mogoče načine. Enkrat mi je ušlo, da je že napisan in da ga moram samo še pregledati, pa se je odpravil iz Kopra k meni v Izolo in me presenetil brez ene same vrstice teksta. Skril sem se mu v domači WC in medtem ko mu je moja Marjeta kuhala kavo, sem jaz pisal. K sreči je bila melodija tako preprosta in prijazna do ušes, da sem si jo zapomnil, in ko sem mu predal besedilo, je bil videti kar zadovoljen. Jaz pa tudi.«

Pesem je na Melodijah morja in sonca leta 1985 prejela prvo nagrado občinstva, Drago Mislej pa nagrado za najboljše besedilo.

Izvajalec: Bazar

Glasba: Danilo Kocjančič

Besedilo: Drago Mislej - Mef