»V minulem letu je sedanji oblasti oziroma vladi uspelo tudi po ocenah neodvisnih mednarodnih ocenjevalcev uresničiti najmanj dva cilja. Prvič, da je Slovenijo pripeljala v stanje družbene 'perfektne nevihte', to je skrajne polarizacije in razgradnje družbenih podsistemov. In drugič, potrdila je Murphyjev zakon, da če lahko gre kaj narobe, bo narobe tudi šlo. S tem je mogoče na kratko opisati nazadovanje demokracije in erozijo pravne države v korist avtoritarne vladavine vladajoče stranke, mednarodno prepoznano katastrofalno spopadanje s pandemijo in prekomerno ter netransparentno zadolževanje, ki ga sedanja oblast prenaša na hrbet prihodnjih generacij,« minulo leto kritično ocenjuje sociolog in politolog ddr. Rudi Rizman.

Napačni zgledi

Nič manj usodno za našo državo se mu ne zdi njeno geopolitično prestavljanje na Vzhod s podpiranjem in političnim imitiranjem avtoritarnih populističnih politik Orbana, Vučića in Dodika. »Njihova geopolitična prizadevanja so ob podpori nekaterih velikih mednarodnih igralcev in skrajne desnice v zahodnih državah s sklicevanjem na suverenizem odkrito usmerjena k spodjedanju Evropske unije od znotraj in od zunaj,« opozarja Rizman. »Številne v svetu je razočaralo, da se je Slovenija kot nekdanja zgodba o uspehu v času sedanje vlade in predvsem zahvaljujoč njenemu predsedniku in s podporo predsednika republike znašla v vlogi 'bolnika pod Alpami'. Podobno kot v preteklosti neki drug 'bolnik ob Bosporju' – Turčija. Evropo v tem času resno skrbi, da aktualna slovenska vlada bolj ali manj odkrito podpira Orbanovo, srbsko in hrvaško politiko postopnega in tudi dokončnega razkosanja Bosne in Hercegovine. Ali z drugimi besedami – nadaljevanje nekdanjega skupnega genocidnega projekta, ki sta ga z vojnami začela Milošević in Tuđman. Paradoks je, da se je vladajoča slovenska politika tri desetletja pozneje, ko je bila Slovenija po Kosovu prva žrtev Miloševićevega projekta Velike Srbije, znašla pri ponovnem rojevanju proslulega in zavržnega projekta, ki si zasluži ime državni terorizem in se je kot tak znašel tudi na mednarodnem sodišču za vojne zločine,« razmišlja mednarodno priznani slovenski intelektualec in predavatelj.

Ena od dobrih novic minulega leta je bila v svetu vsaj zamenjava na vrhu ameriške politike, ki pa še vedno ne odpravlja vseh negotovosti. »Poraz demagoškega in avtoritarnega Trumpa, ki je užival in nedvomno še uživa simpatije našega predsednika vlade, je vsaj za zdaj ustavil drsenje ZDA v smeri, ki jo ubira vladajoča slovenska politika. Za to, da se prejšnji predsednik in njegova politika ne bosta več vrnila na oblast, pa bo moral Biden, ki je napovedal vojno avtokraciji in ga je Janša zaničljivo obravnaval, narediti še veliko, da bi mu to uspelo z njegovimi ambicioznimi reformami po zgledu Rooseveltovega New Deala. Drugo veliko vprašanje, ki bo imelo velike posledice za ameriško notranjo politiko, pa je gospodarski in geopolitični vzpon Kitajske, ki se bo nadaljeval in ga ZDA, ki so ga prej omogočale in tudi naravnost spodbujale, ne morejo več zaustaviti. Ne le prihodnost obeh držav, temveč tudi sveta je zaradi njunih ekonomske in vojaške moči v čedalje večji negotovosti,« ugotavlja naš sogovornik.