»Predvsem si gre to razlagati s prostorom in časom. Dejstvo je, da se je to dogajalo v šestdesetih, sedemdesetih in delno v osemdesetih, ko v slovenskem prostoru vendarle ni bilo veliko lahkotnejšega tiska. Pa ne v smislu rumenega, ampak tiska, ki ne bi bil izrazito obremenjen s politiko, kot so bili Dnevnik, Delo in Večer ter nekatera politična in gospodarska glasila. Večino tega časa smo na slovenskem medijskem trgu imeli dve ženski reviji, Našo ženo in kasneje Jano, imeli smo nekaj zabavnega tiska, recimo Stop in Anteno, ki je sicer tudi povezana z vašimi kadri – urednik je bil Aleksander Lucu. Vsi ti časopisi so imeli visoke naklade. Morda moram na tem mestu omeniti še Radar, ki je imel podobno vsebino, ki je kazala, da v tistem času ljudje niso želeli brati samo o politiki in komunistični partiji ali o hladni vojni in podobnem, temveč da so iskali tudi lahkotnejše, pogosto apolitične zgodbe.«

»Danes vsak urednik ve, da najbolj popularne vsebine pogosto niso nujno politično-gospodarsko škandalozne (morda smo v Sloveniji včasih izjema, ker smo s politiko včasih kar preveč obremenjeni), ampak so to večne teme: horoskopi, TV-spored, križanke, sudoku, nekoč celo osmrtnice, mali oglasi. Gre za nenovinarske, neinformativne vsebine, ki pa so za medij izredno pomembne. Na hierarhiji prioritet mnogih naših uredništev je na vrhu najpogosteje politika, nato gospodarstvo, kultura, znanost, šport, po drugi strani je seznam prioritet nekega splošnega občinstva pogosto drugačen. Raziskave pred 20 leti in več so na Delu pogosto pokazale, da so bile lahkotnejše zgodbe na hrbtni strani časopisa bolj brane kot tiste politične na prvi strani. Prvo stran so bralci dojemali kot nekakšen uradni list, v resnici pa so jih zanimale male človeške zgodbe, šport in črna kronika.«

»Nedeljski dnevnik je tipičen primer hibrida vseh tovrstnih vsebin, ki najpogosteje ne sodijo v klasičen dnevni ali politični časopis, ampak gre bolj za kombinacijo rubrik, ki nimajo klasične novinarske vrednosti iz klasičnih novinarskih teorij, pač pa so enostavno zanimive za ljudi. To so bile rubrike Znanec iz sosednje ulice, Povabljeni ste na kavo, Avtobus zvestobe, rubrike s šalami, Tofova rubrika… Nedeljski dnevnik je bil od nekdaj simbol popularnega tiska, ki ne temelji nujno na velikih političnih in gospodarskih temah, temveč časopis, ki je blizu povprečnemu državljanu, ne da bi nujno temeljil na krvavih, tabloidnih temah in škandaloznosti.

Nedeljski na prijazen način temelji na povezovanju med ljudmi, na povezovanju ljudi iz okolice, s sosedi; to je pripeljalo do tega, da so v sedemdesetih lahko trdili, da so svetovni rekorderji po nakladi na prebivalca.

»Kar zadeva humor, se je velikokrat govorilo, da pri nas ne preživi, tudi zato, ker je Pavliha propadel in ker se podobni drugi poskusi niso izšli. Ampak ravno primer Nedeljca pa tudi kasneje Tofov Moped Show na radiu kažeta na ljudsko potrebo po sproščanju z neko zelo lahkotno obliko humorja. To pomeni ne pretirano močno obliko bodisi satire bodisi družbene kritike ali preveč sočnih šal, ampak z relativno nenevarnimi šalami, ki vključujejo politike, policiste pa tipične škrte Gorenjce, Štajerce, ki radi pijejo, blondinke… Zelo klišejski humor, torej, a kot rečeno, gre za interes najširšega kroga bralcev. Od križank, horoskopov in sudokuja na strani do humorja, ki ne sme biti pretirano subtilen in ne preveč nevaren na drugi strani.«

»V Jugoslaviji je bilo v sedemdesetih in osemdesetih precej popularnega tiska. Zelo komercialnih edicij, ki so posegale na območje tabloidnosti, znanih oseb, erotičnih fotografij, humorja, najstnikov in popularne glasbe. In ravno takšni mediji so bili komercialno vodilo za mnoge velike izdajateljske hiše. S svojimi nakladami so pomagale preživeti tudi resnejšim, a tržno manj uspešnim edicijam. Takšnega tiska je bilo precej in treba je reči, da se je izkazalo, da ni lahko narediti takšnega časopisa. Tudi konkurence je bilo na področju, kjer se je govorilo srbohrvaško, precej. To je bil živi trg, kjer se je tekmovalo za vsebine ali kdo bo imel boljši papir, in tudi zato takšnega tiska nisem nikoli jemal kot nekaj avtomatično slabšega ali samoumevnega. Kasneje smo tudi v Sloveniji dobili tabloid Kaj z golo žensko na naslovnici, ki pa je bil neuspešen. V resnici so bile uspešne kasnejše erotične oziroma pornografske edicije, kot je bila Vroči Kaj, z visokimi nakladami. Podobno se je v osemdesetih dogajalo tudi v Zagrebu, kjer je Vjesnik kot izdajatelj izredno dobro služil s pornografskim tiskom. Ta je bil v drugi polovici 80. let prava tovarna denarja za različne založnike po Jugoslaviji.«

»Seveda, ravno zato sem v začetku rekel, da je Nedeljca mogoče primerjati tudi z Radarjem. Ne gre za dnevne ali politične zgodbe, ampak za večne teme brez neposredne dnevne aktualnosti: bitke v drugi svetovni vojni, faraoni, legendarni športniki in slavni pevci ali igralke.«

»Dolga leta je bila značilnost slovenskega tiskanega trga, da prevladuje plačevanje časopisov prek naročnin. Pri dnevnih časopisih je tu vodilo Delo, pri tednikih pa Nedeljski dnevnik. Vsak sta imela svoje razloge. Pri Nedeljskem gre za starejšo populacijo, ki ji je najbolj udobno, da prejema časopis na dom, pri Delu je šlo delno za navado bralcev, delno pa tudi za dejstvo, da je bil nekakšen uradni list in so ga naročale mnoge tudi državne institucije in podjetja. Slovenija je imela pri naročnikih bistveno višje deleže kot Angleži, bližje smo bili Japonski ali Norveški, kjer je bila daljša kultura intenzivnega branja časopisa in naročnin na časopise. Velik odstotek naročnikov gre tako pripisati slovenskim tržnim in bralnim navadam, temu, da je šlo večinoma za starejše občinstvo in za stalne, lojalne bralce. Če omenim samo Avtobus zvestobe, bi lahko rekli, da je šlo za neke vrste skupnost. Danes je na družbenih omrežjih veliko govora o raznih skupnostih in povezanosti. V tem kontekstu je treba reči, da je bil Nedeljski ravno na tem področju vedno zelo uspešen. Znal je vpletati svoje bralce, jih spraševati… Ljudje so pošiljali predloge, šale, vprašanja, kritike… To je bila interakcija ali kot pravijo na internetu – angažiranost. Tega takrat ni bilo veliko, ker se uredniki niso hoteli ukvarjati s publiko. Večinoma so bili uredniki navajeni – in so želeli –, da so oni tisti, ki povedo in določijo, kaj mora občinstvo dobiti. To je bilo vedno prav v nasprotju z logiko urednikov Nedeljskega dnevnika in zato je tudi bil tako uspešen.«