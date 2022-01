Spolno nezadovoljstvo predstavlja vse večji javnozdravstveni problem, saj negativno vpliva na spolno obnašanje pri ženskah in moških, vodi do manjšega samospoštovanja in manjšega vzajemnega zadovoljstva med partnerji ter nestabilnosti v zvezi. Zmanjšano spolno zadovoljstvo je povezano z nastajanjem spolnih težav, kot so težave z orgazmom pri ženskah ter zgodnje ejakulacije in erektilne motnje pri moških.

Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani je v sodelovanju z drugimi univerzami in NIJZ zato razvila anketni vprašalnik o spolnem zadovoljstvu populacije. Cilj anketnega vprašalnika je ugotoviti spolno zadovoljstvo pri ženskah in moških v splošni populaciji ter pri parih.

Vprašanja se nanašajo na spolno interakcijo v zadnjem letu. Anketni vprašalnik je anonimen, pridobljeni podatki pa bodo služili izključno namenu izdelave projektnega dela. Vprašalnik je dostopen na tej povezavi.