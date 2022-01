Skozi slikovito dolino reke Kokre nas pot pripelje pod mogočni Grintavec, kjer v vsej zimski lepoti vedno znova preseneti čarobnost gorske doline Jezersko. V mrzlem Planšarskem jezeru, ki ga spomladi napolnita deževnica in taljenje snega, se je poleti mogoče kopati ali voziti s supom. V času hudih zim je primerno tudi za drsanje. Ker inverzija tega letos ne dopušča, so ob parkirišču, tik ob jezeru, tudi letos postavili urejeno, umetno drsališče. Na obsežnih jezerskih travnikih so pozimi urejene tekaške proge, ki na izrazito sončni legi navdušujejo številne tekače, manjše hribčke ob progi navadno zasedejo družine z majhnimi otroki. Tudi adrenalina željni turni smučarji uživajo na belih pobočjih gora, ki obdajajo Jezersko z vseh strani, tudi v kasnejših pomladnih mesecih.

Tudi nočno sankanje Sankanje je ena najpopularnejših zimskih aktivnosti, ki ima na Jezerskem že 18-letno tradicijo. Tudi v letošnji sezoni so za vas pripravili sankaško progo v bližini Planšarskega jezera v dolžini 740 metrov. Posebnost proge je, da jo lahko zasnežujejo in urejajo s teptalnikom ter s tem zagotavljajo najvišjo kvaliteto in varnost. Proga je nadvse primerna za zaključene družbe, kot motivacijski dogodek za podjetja ter družine. »Sankanje poteka tako, da se zberemo na parkirišču ob Planšarskem jezeru, od koder vas zapeljemo pod vrh sankaške proge. Do vrha proge se povzpnemo peš. Nato razdelimo sani in čelne svetilke v primeru nočnega sankanja,« so povedali v pisarni TIC Jezersko in opomnili, da se je za sankanje predhodno treba tudi prijaviti. Ob torkih vas vabijo na nočno sankanje v Zimski park Jezersko. Med 17.45 in 18. uro se zberete v Zimskem parku, kjer prejmete sani in naglavno lučko. Po nekaj metrih pešpoti sledi sankanje po 750 metrov dolgi progi, ki se ponovi 3-krat.