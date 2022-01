Pred odhodom na smučanje v tujino je treba po novem poskrbeti tudi za pravilno dodatno nezgodno zavarovanje. To velja predvsem za smučišča v Italiji, kjer so s 1. januarjem stopila v veljavo tri nova pravila. Prvo, ki ga gre jemati še kako resno, pravi, da mora imeti vsak, ki se na alpskem smučišču ukvarja s športom, zavarovanje civilne odgovornosti do tretjega, po italijansko Assicurazione RCT (Responsabilità civile verso terzi), sicer sta zagrožena denarna kazen od 100 do 150 evrov in odvzem smučarske vozovnice. Zavarovanje lahko sklenete tudi ob nakupu karte z doplačilom od 2,5 do 3 evre na osebo na dan. Seveda pa je veliko bolj enostavno, da ustrezno turistično zavarovanje sklenete že doma, pred odhodom na smučanje.

Pri Zavarovalnici Triglav so pripravljeni

Poleg zavarovanja Coris Multirisk, ki tako kritje že vključuje, so nanj pripravljeni tudi pri Zavarovalnici Triglav. »Za zavarovanje odgovornosti lahko osebe, ki potujejo v tujino, poskrbijo z zavarovanjem potovanj v tujino, v okviru katerega ponujamo tri pakete (A, B in C) in različne možnosti trajanja zavarovanja od 2 dni do 365 dni,« nam je v imenu zavarovalnice svetoval njihov predstavnik za stike z javnostjo Luka Pušnik in opomnil, da se zavarovanje potovanj v tujino lahko sklene posamično, družinsko ali skupinsko. »Zavarovalna premija je odvisna tudi od števila dni, za katere velja zavarovanje, in od izbranega paketa. Tabelo z navedbo premij za različno trajanje zavarovanja najdete na spletni strani Triglav.si.« Zavarovanje odgovornosti lahko posameznik sklene tudi v okviru zavarovanja osebne zaščite, ki velja tako v tujini kot v Sloveniji. »Omogočamo sklenitev le zavarovanja odgovornosti, lahko pa se doda tudi katero od preostalih šestih kritij, ki jih to zavarovanje ponuja – pravna zaščita, kibernetska zaščita, računalniška asistenca, mikromobilnost (kasko in asistenca) ter nezgodno zavarovanje in asistenca po poškodbi,« je pojasnil Pušnik.

Glede zavarovanja odgovornosti do tretje osebe smo preverili tudi pri Vzajemni, kjer pa imajo v ponudbi zavarovanja, ki so namenjena kritju stroškov zdravstvenih storitev v tujini. Zavarovanje odgovornosti do tretjega na smučiščih spada pod zavarovanja odgovornosti, kar trenutno ni del omenjenih zavarovanj.