Med njimi tudi hvaležna bralka, ki smo ji v znameniti akciji Zlata ribica Nedeljskega pred leti izpolnili veliko željo.

»Od oktobra 1999 je minilo 22 let, Nedeljski dnevnik pa se je takrat tako močno vtisnil v moje življenje, da tega čas ne bo nikoli izbrisal. Brala sem članke v Nedeljcu, jih doživljala, kot da bi bila jaz del njih, potem pa sem to v akciji Zlata ribica tudi postala,« je v novoletni čestitki našemu uredništvu zapisala Alenka Nemet Revinšek. Njene čestitke prihajajo v uredništvo vsako leto, že 23 let, od takrat, ko smo ji izpolnili željo, piše Tomaž Bukovec v novi, jubilejni številki Nedeljskega dnevnika.

To je le ena od številnih izjav naših bralcev, ki so v Nedeljskem dnevniku naši iskrenega in nepogrešljivega prijatelja.

»Zamisel o sedmi številki Dnevnika se mi je porodila ob prebiranju tujih dnevnikov, ki so enkrat na teden izdali številko, v kateri so bile tedenske novice obdelane nekoliko drugače,« se je pred leti spominjal tedanji glavni urednik Dnevnika Miloš Mikeln. »Najprej smo naredili tri različne variante časopisa, sociološki oddelek filozofske fakultete pod vodstvom Staneta Sakside pa je opravil prvo tržno raziskavo te vrste na Slovenskem, v kateri so anketirancem predstavili vse tri variante časopisa. Na osnovi tega sva se z Miranom Sattlerjem, prvim odgovornim urednikom Nedeljca, odločila za celo vrsto rubrik in končni koncept časopisa.«

Prvi odgovorni urednik je bil Miran Sattler, ki je bil politično razrešen konec leta 1972. Nadomestil ga je Marjan Remic, ki je bil šef Nedeljca do poletja 1980. Takrat je na položaj odgovornega urednika prišel Zlatko Šetinc, ki je na tem položaju ostal do upokojitve marca 2017, s kratko prekinitvijo med januarjem 2002 in decembrom 2003, ko je bil odgovorni urednik Vaso Gasar, vodenje najbolj branega tednika v državi pa aprila 2017 prevzela Tatjana Tanackovič.

V čem je bil razlog za priljubljenost Nedeljskega dnevnika? Marjan Remic je nekoč takole razmišljal: »Moja teorija je, da je Nedeljski uspel zaradi učinkovite kombinacije, da so bili pravi ljudje na pravem mestu in v pravem trenutku. Ko so ga bralci enkrat sprejeli, so mu ostali zvesti. Nedeljskega si ne moremo predstavljati samo z urednikom, brez bralcev in vseh ustvarjalcev.«

Nadaljevanje v tiskani izdaji ali mobilni aplikaciji Nedeljskega dnevnika.